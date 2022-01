Der Januar ist der Monat für Michel Houellebecq. Im Januar 2015 ließ er den Roman „Unterwerfung“ erscheinen, vier Jahre später „Serotonin“ und nun ist sein neues Buch „Vernichten“ angekündigt. Am 7. Januar kommt es im Original („Anéantir“) bei Flammarion in Paris heraus, am 11. auf Deutsch bei Dumont in Köln. Die Übersetzer Stephan Kleiner und Bernd Wilczek hatten diesmal mehr als sonst zu tun, das Buch umfasst 620 Seiten. Der Verlag bittet, noch nichts über den Inhalt zu verraten, und raunt im Pressetext: „Wieder einmal schreibt der Prix-Goncourt-Preisträger nicht nur über die drängenden Themen unserer Zeit, er analysiert sie bis in die letzte Konsequenz, die sich aus ihnen für uns und unser Zusammenleben ergeben.“

Gerade die Konsequenzen haben ihn auch in all seinen bisherigen Romanen beschäftigt. Von „Ausweitung der Kampfzone“ (1994) über „Elementarteilchen“, „Karte und Gebiet“ bis hin zu den jüngsten Titeln: Stets griff der erfolgreiche Griesgram Erscheinungen der Gegenwart auf – kaputte zwischenmenschliche Beziehungen, Depression, aufgeblasene Märkte, marode regionale Strukturen, politische Bewegungen. Daraus ließen sich mal eher provozierende, mal mehr deprimierende Thesen ziehen. Houellebecqs Bücher und seine seltenen öffentlichen Auftritte fordern Aufmerksamkeit heraus.

Michel Houellebecq sieht vieles voraus

Zumal der 65-Jährige über hellseherische Fähigkeiten zu verfügen scheint. In „Plattform“ hatte er 2001 von einem islamistischen Angriff mit 117 Toten auf ein Luxus-Ferienressort erzählt, im Jahr darauf starben 202 Urlauber bei einem Bombenanschlag auf Bali. Der Roman „Unterwerfung“, der düster eine Islamisierung Frankreichs behauptet (angesiedelt im Jahr 2022), erschien am Tag vor dem Terrorattentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Und im Roman „Serotonin“ protestieren Bauern auf den Straßen gegen die Wirtschaftspolitik. Der Autor hatte das Buch bereits abgegeben, als die Gelbwesten-Proteste begannen.

Was verkündet Michel Houellebecq diesmal, im Jahr der Präsidentschaftswahlen in Frankreich? Politisches und Privates verknüpfe der Roman, verrät der Verlag noch. In wenigen Tagen wissen wir mehr.