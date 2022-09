Gün Tank: „Viele Deutsche glauben, sie müssten anderen den Feminismus erklären“

Als die junge Frau ankommt, fällt sie auf. Ihr Rock ist kurz, das Haar liegt offen auf ihren Schultern. „Viele der älteren Frauen im Dorf tragen lange Kleider und Kopftücher.“ Hoppla, da ist beim Zitieren aus dem Buch ein Wort verloren gegangen: Es sind die deutschen Frauen, die Kopftuch tragen. Die 22-jährige Nour war das Leben in der Großstadt Istanbul gewohnt, bevor sie in die westdeutsche Provinz kam, um in einer Porzellanfabrik zu arbeiten. „Oberpfalz, 1972“ steht als Orts- und Zeitangabe über diesem Abschnitt im Roman „Die Optimistinnen“ (S. Fischer Verlag, 208 Seiten, 22 Euro).

Wie Nour und ihre Kolleginnen schuften, wie sie oft nicht verstehen, was der Chef will, wie sie aber auch beginnen, Deutschunterricht in der Fabrik und gerechtere Entlohnung zu fordern, das erzählt Gün Tank in dem Buch auf zwei Ebenen. Sie befindet sich im Umfeld ihrer Heldin Anfang der Siebzigerjahre und setzt Passagen aus der Ich-Perspektive mit der Überschrift „Heute, eingetaucht im Gestern“ dazwischen; das ist der Tochter-Blick auf Nour und deren Zeit.

„Ich hatte nicht vor, einen Roman zu schreiben“

Beim Treffen mit der Autorin in einem Kreuzberger Café liegt die Frage nahe, ob sie dieses Ich selbst sei, zumal das Buch den Untertitel trägt „Roman unserer Mütter“. Es habe mit ihr zu tun, aber es sei nicht autobiografisch. Gün Tank, „Berlinerin durch und durch“, wie sie sagt, hat Journalistik in Istanbul studiert und Verwaltungswissenschaften in Berlin, sie war Integrationsbeauftragte von Tempelhof-Schöneberg und Geschäftsleiterin des postmigrantischen Netzwerks Neue deutsche Organisationen. „Ich hatte eigentlich nicht vor, einen Roman zu schreiben“, sagt sie.

Das Thema allerdings beschäftigte sie schon lange. Nach Jahren des Fragens und Recherchierens, nachdem sie auch eine Ausstellung über die Arbeitsmigrantinnen des Bundesrepublik mitkuratiert hatte – „22:14 … und es kamen Frauen“ –, setzte sie sich eines Tages hin und begann zu erzählen. „Die Figuren haben zu mir gesprochen.“ Sie habe sie zusammengebaut aus den vielen Biografien, die sie kennengelernt hatte.

Man wird im Laufe der Lektüre sehr vertraut mit Frauen wie Nour und Tülay, die mehr Duschen und auch Herdplatten im Wohnheim fordern. Und mehr Platz: Anfangs konnte im engen Zimmer nur eine Frau stehen und sich anziehen, die andere musste auf dem Bett warten. Man lernt Mercedes aus Spanien kennen, die schon mal einen Streik bei Bahlsen miterlebt hat, und die Deutsche Birgit, die nicht mehr zur Arbeit kommt, weil ihr Mann das verboten hat. Tülay und Mercedes sind auch noch Nours Freundinnen, als sie eine Tochter hat und in Berlin wohnt.

„Ich bin gewerkschaftlich aktiv und kenne viele Frauen, die erlebt haben, dass sie etwas ändern konnten“, sagt Gün Tank. Auch ihre eigene Mutter habe sich politisch engagiert. „Was ich von der Frauenbewegung der Achtzigerjahre kennengelernt habe, möchte ich meinen Kindern weitergeben.“ Das unterscheidet sich übrigens von manch westdeutschen Legenden. Sie habe den Eindruck, „viele Deutsche glauben, der Feminismus sei hier erfunden worden und sie müssten ihn anderen erklären. Aber in vielen Ländern in Asien, Afrika, Südamerika gibt es auch schon lange starke feministische Gruppen, Frauen, die für ihre Rechte kämpfen“.

Bis heute sei das öffentliche Bild von den „Gastarbeitern“, den vor allem seit den Sechzigerjahren angeworbenen Arbeitskräften, männlich geprägt, sagt Gün Tank. Wenn von den Frauen gesprochen wurde, dann meist so, als seien sie unterdrückt und müssten beschützt werden. „Was ich medial mitbekam, entsprach überhaupt nicht dem, was ich selbst sah in meinem Umfeld“, so die Autorin, „die Frauen aus der ersten Einwanderungsgeneration waren nicht schwach! Sie waren die Ernährerinnen ihrer Familien.“

Das sei ihr in den vergangenen Jahren immer stärker aufgefallen. „Erst hießen sie Gastarbeiter, dann einfach Ausländer, dann kam der Migrationshintergrund als Bezeichnung. Heute wird von den Muslimen geredet, ohne nach einem Glauben zu fragen. Das sind alles Fremdzuschreibungen.“ Im Untertitel des Romans steht also das Wörtchen „unserer“ genau dagegen – gegen diese Kategorisierung. Den Streik in Neuss, den die Frauen im Roman organisieren, hat es wirklich gegeben, nicht in einer Porzellanfabrik, sondern bei einem Autoteile-Zulieferer. Den Frauen gelang es, die sogenannten Leichtlohngruppen abzuschaffen, die nur für Frauen gedacht waren, egal wie schwer die Arbeit war. 1973 streikten 275.000 Beschäftigte in 335 Betrieben der Bundesrepublik.

Gioconda Belli und Isabel Allende haben sie geprägt

Sie sei gefragt worden, warum sie kein Sachbuch geschrieben habe. Sie habe doch so viel Material gesammelt und wüsste aus dem Journalismus, wie das ginge. Aber Gün Tank ist auch leidenschaftliche Leserin. Die lateinamerikanischen Schriftstellerinnen Gioconda Belli und Isabel Allende haben sie in jungen Jahren geprägt, sagt sie. Sie schätzt außerdem Emine Sevgi Özdamar und Sasha Marianna Salzmann. Und Fatma Aydemir: „Als ich ,Ellbogen‘ angefangen hatte, konnte ich nicht mehr aufhören, obwohl ich wegen meiner kleinen Kinder gerade nicht viel Lesezeit habe.“

Es sollte ein Roman sein, sagt Gün Tank, weil sie wollte, „dass man die Geschichte erlebt, wenn man davon liest, mit all den Emotionen“. Und deshalb war ihr auch die Gegenwartsebene wichtig. „Die Begriffe ändern sich zwar, aber der Kern der Debatten kommt immer wieder.“ Gün Tank erzählt zwar offen, sie habe das Manuskript erst fertigstellen können, als sie vor der Geburt ihrer Zwillinge eine Weile liegen musste. Doch an anderer Stelle will sie nicht persönlich werden, sondern den Blick weiten: „Jeder Mensch in Deutschland, der als nicht-deutsch gelesen wird, erfährt die eine oder andere Form der Ausgrenzung.“ Der Spracherwerb, der im Buch große Bedeutung hat, ist für die integrationspolitisch erfahrene Autorin auch nur „ein Rad“, ein notwendiges Hilfsmittel. „Ich kann perfekt Deutsch sprechen, aber dennoch zu bestimmten Jobs gar nicht vorgelassen werden, oder mich erfolglos auf eine Wohnung bewerben.“

Den Roman der Mütter gibt es jetzt, von der Gegenwart bleibt genug zu erzählen.