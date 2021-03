Berlin - Parteitage sind in aller Regel keine vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen. Das gilt für alle Parteien. Für Berichterstatterinnen und Berichterstatter sind es zumeist lange, anstrengende Tage, deren spannende Momente sich in Grenzen halten. Parteitage der AfD sind in dieser Hinsicht ein ganz besonderer Fall. Journalisten werden, wenn sie denn zugelassen sind, häufig als der Feind erkannt und entsprechend behandelt. Katja Bauer und Maria Fiedler wissen das. Die beiden Journalistinnen beobachten die Partei seit Jahren, die eine für die Stuttgarter Zeitung, die andere für den Tagesspiegel.