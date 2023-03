„Vor der Nachtwand“: Die Verkehrung der Welt im Gedicht

Der mythische Ursprung der Menschheit einmal ganz anders: Nachdem Adam und Eva als Strafe für ihre Hybris das Paradies verlassen mussten, erhalten sie in der aktuellen Dichtung des Literaturprofessors und Lyrikers Heinrich Detering eine zweite Chance. Der Garten Eden ist wiederhergestellt, in seiner Mitte ruht beschaulich ein Haus für das Paar samt Nachwuchs. Ergo, „es sieht aus, als könnte es diesmal gut werden“.

Poesie als Kunst des Machbaren? Poesie als Möglichkeit, die bisweilen traurige Statik der Wirklichkeit aufzubrechen? Gewiss verfolgen die Texte im Band „Vor der Nachtwand“ auch diese hehre Ambition. Doch vom Schlaraffenland sind wir darin weit entfernt – auch wenn oft Magie im Spiel zu sein scheint, wie etwa in einer Miniatur über eine wunderliche Werkstatt: Während „draußen“ die Schwerkraft regiert, ist im Inneren „der Zauber mit Fingern zu fassen / Muschelschalen Federkiele Schnecken und / Frösche schwebten vom Boden bis zur Decke / hier wurden […] / Messer zu Mahlzeiten Schlehen zu Schnaps / Tote zu Tinte“. Dass Verschwundenes zumindest in der Schrift bewahrt bleibt, stimmt trostvoll. Und so schwebt, wie es geschrieben steht, selbst der Hexenmeister von einst „immer noch murmelnd zwischen den Mauern“.

Der Dichter verschafft den Gestalten utopische Präsenz

Verstorbene, Geister, Schattenwesen bevölkern die neuen Gedichte des 1959 in Neumünster geborenen Autors genauso wie ihrer Erlösung harrende Märchengestalten. Gemein ist ihnen allen: Sie ringen um ihre Existenz, ihre Sicht- und Hörbarkeit im Zustand des langsamen oder abrupten Verschwindens. Mal haben sie zuvor die Küsten Grönlands bewohnt, mal wurden sie Opfer des Weltuntergangs. Neben ihnen verhilft der Dichter gleichsam Opfern der Geschichte oder mithin Vertretern längst ausgestorbener Arten zur utopischen Präsenz. „Nach kaum hundert Jahren Jagd und schneller als die / Lieder die von ihnen zu singen gewesen wären“, starben beispielsweise die Riesenmoas aus. Indem der Autor von ihnen erzählt, weist er der Lyrik eine ganz spezielle Aufgabe zu: als Gedächtnisarbeit mit und in der Sprache, als Medium des Wachhaltens und Gedenkens.

Stabilisiert wird sie dabei oft durch eine Konstruktion, der man in der Spätmoderne eher selten begegnet, nämlich dem von Detering mit edler Feder erzeugten Reim. Als beispielsweise ein Mann von der Welt Abschied nimmt, wird man in der klanglichen Verbindung eines unverhofften Schimmerns der Schönheit gewahr. Denn „am Himmel seiner Stirn die letzte Glut so reich / im Aug das bricht / der kalten Sterne Glanz sehr alt und bleich / in fremdem Licht“.

Führt man sich also vor Augen, dass selbst im dunkelsten Moment so etwas wie Hoffnung keimen kann, so lässt sich in Deterings Schaffen kaum zwischen Dichtung und Ethik unterscheiden. Schreiben bedeutet in diesem Sinne ganz konkret, Wege der Akzeptanz und Bewältigung zu finden. Schrecken und Glück bedingen einander geradezu. Nur weil es die Vergänglichkeit gibt, kann überhaupt der Appell zum Carpe diem wirken. Aus diesem Grund verharrt ein sterbenskrankes Mädchen in einem der Gedichte auch nicht im bloßen Stillstand, sondern vermag erst recht die „unbegreiflich hellen Tage“ zu genießen. Nur auf den ersten Blick dominiert den Band somit eine bisweilen albtraumartige bis morbide Atmosphäre. Dahinter wartet stets die Fülle des Daseins: sinnlich und intensiv.

Heinrich Detering: Vor der Nachtwand. Wallstein, Göttingen 2023. 95 Seiten, 22 Euro