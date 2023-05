Dirk Oschmanns Bestseller: Er braucht die Leser aus dem Westen doch gar nicht

Ich hasse es, Fehler zu machen. Und trotzdem passiert es mir ständig. Zum Glück lernt man bekanntlich aus Fehlern. Und irgendwo habe ich gelesen, es sei gut, sich intensiv damit zu beschäftigen, statt sich nur reflexhaft dafür zu entschuldigen.

Daran musste ich denken, als ich vor ein paar Tagen wieder einen, nun ja, interessanten Fehler machte. Es ging um eine Veranstaltung von Dirk Oschmann, die ich moderieren werde. In der Ankündigung schrieb ich Oschmanns Buchtitel falsch. Aus „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ machte ich „Der Westen: eine ostdeutsche Erfindung“. Ein Wortdreher, aus einer Unaufmerksamkeit heraus. Eine Leserin merkte es. Sie fragte, ob Absicht dahinterstecke, „ein falscher Freund“ etwa.

Nein, nur meine Schusseligkeit, antwortete ich. Und fügte hinzu: Oder ein Freud’scher Versprecher. Bei einem Freud’schen Versprecher handelt es sich laut Wikipedia um „eine sprachliche Fehlleistung, bei der ein eigentlicher Gedanke oder eine Intention des Sprechers unwillkürlich zutage tritt“. Und ich glaube, genau das ist mir passiert. Der Wortdreher war eine Unachtsamkeit, aber auch eine Art unbewusster Protest. Ich freute mich darauf, über den Osten zu reden, war aber auch ein bisschen müde. Weil sowieso immer nur die Gleichen zuhören.

Unter Stasi-Verdacht

Das erste Mal fiel es mir 2008 auf. Ich war gerade von New York nach Berlin zurückgezogen und verblüfft, was es für Wellen schlug, als in meiner Redaktion ein Kollege als Stasi-IM geoutet wurde, wie plötzlich jeder unter Verdacht stand, und alle Redakteure, darunter ich, in die benachbarte Stasiunterlagenbehörde liefen, um ihre Akte zu bestellen und ihre Unschuld zu beweisen. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, ins Gespräch zu kommen. Aber es ging nicht um Erkenntnis, sondern vor allem darum, die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen und den Ruf der Zeitung zu retten, bei der inzwischen mehr West- als Ostdeutsche arbeiteten.

Das Desinteresse des Westens am Osten überraschte mich immer wieder. Ein Spiegel-Kollege sagte es mir ganz unverblümt. Ich hatte ein Buch über den Ludwigsfelder Bürgermeister Heinrich Scholl geschrieben, der nach 47 Jahren Ehe seine Frau umgebracht hatte. Ein Krimi, der auch überall sonst auf der Welt hätte spielen können. Aber für den Spiegel-Kollegen war es ein Ost-Buch. Als ich ihn auf einer Party traf, teilte er mir mit, das Buch liege in seinem Regal, lesen werde er es allerdings nicht, der Osten interessiere ihn nicht.

Ich tröstete mich damit, dass mich ein Krimi, der in der Bronx oder in Brooklyn spielte, vermutlich mehr interessierte als ein Mord im, sagen wir, Wegner-Kiez Berlin-Hakenfelde. Auch wenn ich das dem Autoren nicht unbedingt sagen würde.

Dann kam Oschmann, ein Mann, der 30 Jahre lang seine DDR-Identität verschwiegen hatte und dem die Wut aus allen Adern platzte. Er gab große Interviews im Spiegel, der Zeit, der FAZ. Kurz sah es so aus, als werde sich alles ändern. Tat es aber nicht. Gekauft wurde sein Buch trotzdem vor allem im Osten, von Leuten, die ticken und denken wie Oschmann selbst.

Man kann das bitter finden. Aber auch ermutigend. Denn es heißt ja: Dirk Oschmann braucht die Westleser nicht. Er hat es auch ohne sie auf Platz 1 der Spiegelbestsellerliste geschafft. Und irgendwann wird es vielleicht ein Buch geben, das den Titel trägt, den ich vor ein paar Tagen aus Versehen in die Zeitung schrieb.