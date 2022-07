Diese Frage zu beantworten, wurden schon Tausende Gedichte, Lieder und Romane geschrieben: „Was ist Liebe?“ Mac Barnett braucht nur ein paar Seiten dafür und sagt damit so viel, dass es für lange Gespräche reicht. Empfohlen ist sein Buch für Kinder von drei bis sechs Jahren. Diese Angabe ist aber nur ein Zugeständnis an den Buchhandel. Klar, auf jeder der 44 Seiten ist wenig bis gar kein Text, die Illustrationen von Carson Ellis sind so großflächig und klar wie die des legendären Eric Carle („Die kleine Raupe Nimmersatt“) – das mag auf Schulkinder wie Babykram wirken. Doch stecken die Textzeilen und auch die zuweilen nur wenig variierten Bilder voll Weisheit.

Nachdem das erzählende Ich die Frage nach dem Wesen der Liebe gestellt hat, heißt es: „Ich war ein kleiner Junge. Meine Großmutter war alt. Ich dachte, sie würde es wissen.“ Gemeinhin sehen sich Erwachsene Kindern gegenüber in der Rolle, alles erklären zu müssen. Oft versteigen sie sich zu Antworten, für die sie vielleicht gar nicht kompetent genug sind (wie jeder feststellen wird, der mal Väter und Söhne im Flugzeug belauscht hat). Die Großmutter aber maßt sich keine Antwort an, sie schickt den Jungen in die Welt hinaus.

Der Schauspieler sagt: Du wirst gesehen

Da liegt der besondere Zugang des Autors. Er beginnt nicht von Paaren zu erzählen, von Mutter- oder Vaterliebe, vom freundlichen Blick in die Natur. Er lässt zuerst einen Fischer sagen, „Liebe ist ein Fisch.“, was den Jungen stört. Der Schauspieler nennt den Applaus und begründet: „Du stehst im Rampenlicht, und alle rufen deinen Namen. Manchmal werfen sie Blumen. In diesem Moment weißt du: Du bist da. Du wirst gesehen.“

Aber genauso, wie es bei Eric Carle stets über die kleine Raupe heißt, „aber satt war sie noch immer nicht“, zieht der Erzähler weiter. Er trifft eine nachtfrohe Katze, eine Schreinerin, die ein Haus baut, er trifft mehr und mehr Leute, sogar einen Dichter. Nie ist er zufrieden. Und doch findet er die Antwort, so klar und überzeugend, dass man auch als Erwachsener zu träumen beginnt.

Der US-Amerikaner Mac Barnett, Jahrgang 1982, gehört zu den erfolgreichsten Kinderbuchautoren seiner Generation. Auch hierzulande dürften sich bereits einige Bände von ihm in den Kinderzimmern finden, etwa die „Miles & Niles“-Reihe um zwei ausgebuffte Jungs. Die sind so komisch und dabei so schlau, dass sie schon so manchen Nichtleser von seinen Prinzipien abgebracht haben. Für drei Bücher, in denen Barnett mit dem Illustrator Jon Klassen die Geometrie zum Leben erweckte („Dreieck“, „Quadrat“, „Kreis“), erhielt er 2020 den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Mac Barnett: Was ist Liebe? Illustriert von Carson Ellis. Aus dem Englischen von Bärbel Brands. Weissbooks, Berlin 2022. 44 Seiten, 16 Euro