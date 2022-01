In dieser Woche sind Winterferien in Berlin – Zeit auch, um mal wieder etwas zu lesen, was über den Schulstoff hinausgeht. Die Bücherfrage der Woche geht an Stefanie Ericke-Keidtel, die im Literaturhaus Berlin das Programm für Kinder und Jugendliche betreut: Welche Bücher möchten Sie jungen Leserinnen und Lesern gerade ans Herz legen?