Weird Fiction: Eine Horde Orks, ein elektronisches Schaf oder eine mörderische Puppe

Im Literaturforum im Brecht-Haus widmen sich mehrere Autorinnen und Autoren am Dienstag und Mittwoch der Weird Fiction. Das englische Wort „weird“ steht für „sonderbar“, aber auch für „unheimlich“ oder „übernatürlich“, was mag das also für eine Literatur sein? Fragen wir Charlotte Krafft, die am ersten Abend auftritt, und mit ihren ersten beiden Büchern bereits als Entdeckerin der Hyperironie gilt: Frau Krafft, was macht das Genre aus?

Charlotte Krafft: Eine gute Frage, die uns vor ein Problem stellt: Je länger man sich mit dem Begriff der Weird Fiction beschäftigt, desto schwammiger scheint er zu werden. Das einzige Merkmal weirder Literatur, auf das sich, soweit ich es überblicken kann, alle einigen können, ist das mehr oder weniger wilde, mehr oder weniger bewusste Spiel mit den Genre-Konventionen der spekulativen/fantastischen Genres (SF, Horror, Fantasy), also die mehr oder weniger radikale Kontingenz. Dieses Problem löst sich allerdings auf, wenn man Weird Fiction nicht als Genre begreift, sondern als ein Anti-Genre oder auch als Avantgarde der Speculative Fiction. Dann wird die Schwammigkeit zum Programm. Das Spekulative/Fantastische bezieht sich direkt auf die Kategorie des Realen. Das Weirde zeichnet sich durch den doppelten Bruch aus – mit dem Realen wie mit dem Fantastischen.



Wenn hier jemand um die Ecke geht, ist nicht nur ungewiss, ob ihn dort eine Horde Orks, ein elektronisches Schaf, eine mörderische Puppe oder eine Frau mit einer Schachtel Eiern erwartet, man weiß auch nicht, ob die Ecke jemals endet und wenn ja wie oft. Das seltsame Unbehagen, das Weird Fiction häufig erzeugt, ist also vielleicht weniger ästhetisches Merkmal als in dieser Unberechenbarkeit begründet.

Damit folgt Weird Fiction, wie ich sie verstehe, einem emanzipatorischen Impuls. Sie stürmt nicht nur gegen die Grenzen unserer Vorstellungen vom Realen, sondern auch gegen die Grenzen unserer gewohnten Vorstellungen vom Möglichen und vom Unmöglichen (unbehaglich!). Sie ist zwar nicht zwangsläufig antikapitalistisch, aber wie Michael Cisco schreibt: Sie „erhebt oft Einspruch gegen die Art und Weise, wie der Kapitalismus nicht nur Wahlmöglichkeiten [Alternativen] ausschließt, sondern den Verlust von Möglichkeiten als eine Art Befreiung darstellt.“



Weird Fiction, Lesungen und Gespräche 7. und 8. November je ab 19 Uhr, Literaturforum im Brecht-Haus