Weltpremiere – schon nach wenigen Stunden waren alle Tickets restlos ausverkauft. Es ist etwas ganz Besonderes, das dem Publikum an diesem Abend im Großen Saal der Berliner Philharmonie geboten wird. Ein Pianist, der sein letztes Konzert gibt? Falsch. Ein Anwalt, der erst zum Schriftsteller wurde und heute Schauspieler ist.

Wer ist dieser Mann, der Berufe wie Kleidungsstücke wechselt und dabei auch noch erfolgreich ist? Und was tut er hier? Ferdinand von Schirach, ehemaliger Strafverteidiger und seit mehr als einem Jahrzehnt ein erfolgreicher Schriftsteller, ist gekommen, um sein neues Buch – „Regen. Eine Liebesgeschichte“ – zu präsentieren. Und wie bestellt, ist es auch noch ein regnerischer Abend in Berlin.

In den folgenden Monaten wird Schirach das ganze Land bereisen

Es ist keine gewöhnliche Lesung und das aus mehreren Gründen. Es werden keine Textpassagen vorgelesen. Der Autor ist anwesend, aber ohne sein Buch. Schirach schlüpft in die Rolle eines Schauspielers, rezitiert das Buch frei. Bereits mit der Veröffentlichung von „Regen“ gab der Luchterhand-Verlag bekannt, dass es sich hierbei um einen „Theatermonolog“ handle. Ab Oktober werde Schirach als Schauspieler auf Tour gehen und ganz Deutschland bereisen.

Und plötzlich steht Schirach auf der Bühne der Philharmonie. Das Licht der Scheinwerfer spiegelt sich in seinen schwarzen Lackschuhen. Tosender Applaus bricht los. Schon jetzt scheint das Publikum restlos begeistert zu sein. „Mögen Sie Regen?“, fragt Schirach. Das Publikum antwortet nicht, aber das muss es auch nicht. Es ist der erste Satz im Buch und der erste Satz auf der Bühne. Eigentlich ist alles – jeder Satz, jede Frage und stilistische Pause – exakt wie im Buch. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Im Original spricht ein namenloser Protagonist, der durchnässt vom Regen eine Bar betritt, zum einzelnen Leser. Jetzt ist es der Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, der zu einem großen Publikum spricht.

Die gedruckte Version umfasst knapp fünfzig Seiten. Der namenlose Protagonist, über den der Leser oder die Leserin nur wenig erfährt, ist Schriftsteller. Es ist nur eine von vielen Parallelen, die die Grenzen zwischen Autor und Erzählfigur verschwimmen lassen. Neben dem Schreiben beschäftigt ihn aber vor allem die Tatsache, dass er als Laienrichter an einem Gerichtsverfahren teilnehmen soll. Im Prozess, dem der Protagonist als Schöffe beiwohnt, geht es um eine Beziehungstat: Ein Mann soll seine Partnerin aus Eifersucht erstochen haben. Die Tat setzt bei dem Erzähler einen Reflexionsprozess in Gang, an dem der Leser als stiller Zuhörer teilnimmt. Eine konkrete Geschichte wird nicht erzählt. Gedanken über Schuld und Unschuld, über die Würde des Menschen, über das Schreiben und die Kunst, füllen die folgenden Seiten des schmalen Büchleins und an diesem Abend den Saal der Philharmonie.

Nach den ersten Minuten schon zündet Schirach eine Zigarette an, begleitet vom Lachen des Publikums. Dass Schirach leidenschaftlicher Raucher ist, scheint jeder im Saal zu wissen. Es wirkt perfekt inszeniert. Ein Schirach, der nicht raucht? Nein, den gibt es nicht. Ein Besucher stupst seine Frau an und sagt: „Jetzt qualmt er echt die Philharmonie voll. Nicht schlecht.“ Ganz so doll ist es dann aber nicht, denn zum Rauchen kommt der Ferdinand von Schirach nicht. Das Rezitieren ist wichtiger und vielleicht ist es auch das Husten des Publikums, das ihn davon abhält. Es wird viel gehustet an diesem Abend. Deutlich mehr als geraucht.

Auf Lachen folgt Stille

Es wird aber auch gelacht an diesem Abend, vor allem als Schirach den modernen Menschen beschreibt: „Der Sportler, das ist der moderne Mensch. Sie erkennen den modernen Menschen daran, dass er einen Rucksack trägt. Mitten auf dem Kurfürstendamm trägt er seinen Rucksack, so, als wolle er zum Bergsteigen gehen. Dabei ist Berlin vollkommen flach, Bergsteigen in Berlin ist unmöglich. Den modernen Menschen stört das nicht. Im Gegenteil, er hat seinen Rucksack immer dabei.“ Einige Minuten später ändert sich die Stimmung.

Es wird still im Saal. „Alles erschöpft sich in einem einzigen Satz: Wir werden sterben. Sie werden sterben. Ist Ihnen das klar? Sie werden sterben. In ein paar Stunden sind wir vielleicht tot“, sagt der ehemalige Anwalt, der langjährige Schriftsteller, jetzige Schauspieler und blickt das Publikum dabei direkt an. Die Heiterkeit ist verschwunden, denn über den Tod will niemand lachen. Aber Schirach legt noch mal nach: „Wir alle sind gefangen, weil wir in uns gefangen sind.“ Die Anwesenden schweigen bedächtig. Es liegt eine Wahrheit in diesen Sätzen, die sich nicht bestreiten lässt. Normalerweise würde man sagen: „Das ist nicht der Ort, über solche Themen zu sprechen.“ Aber Schirach wäre eben nicht er selbst, wenn ihm das nicht egal ist.

Der Autor kennt sich aus mit düsteren Gedanken und das nicht nur aus beruflichen Gründen. Denn auch privat blickt der Schriftsteller auf dunkle Stunden, Tage, Monate zurück. Vor einigen Jahren sprach er zum ersten Mal über seine Depression, die ihn seit langem begleitet. Mittlerweile habe er gelernt damit umzugehen, sagte Schirach in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Auch aus diesem Grund mag es den ein oder anderen überrascht haben, dass der Autor nun eine One-Man-Show-Tournee durch die Bundesrepublik antritt. Denn eigentlich gibt sich der Schriftsteller betont unnahbar und meidet die Öffentlichkeit.

„In meinen Verträgen steht, dass ich vor der Lesung mit niemandem reden muss und hinterher an keiner Feier und keinem Abendessen teilnehmen werde“, so Schirach in dem Interview. Einige Besucher scheinen die Hoffnung aber nicht aufzugeben, dass Ferdinand von Schirach eines Tages vielleicht doch eine Autogrammstunde geben wird. So fragt eine ältere Dame am Ende der Vorstellung eine Mitarbeiterin, ob er denn heute eine Ausnahme macht. Die Frau lacht, schüttelt den Kopf und sagt: „Ach nein. Signierstunden, so was macht der Herr von Schirach nicht.“



Die Bühne will Ferdinand von Schirach aber nicht so richtig verlassen. Gleich viermal verbeugt er sich andächtig vor seinem Publikum. Plötzlich wird es dunkel im Saal. Er ist verschwunden, genauso still und heimlich, wie er gekommen ist.