Lektüre für die Regentage im Sommer. Zwölf Tipps

Lea Ypi: Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte

Suhrkamp, 332 Seiten, 14 Euro

Wenn der Kollaps eines politischen Systems mit dem Erwachsenwerden eines jungen Mädchens zusammenfällt, wird aus Weltgeschichte Biografie. So geschehen Lea Ypi, die den Zusammenbruch Albaniens 1989, der letzten stalinistischen Diktatur in Europa, mit ihren Teenagerjahren verwebt. Was für viele das Ende der Unterdrückung ist, für Ypi ist es auch der Verlust von Kindheit. In einer Form unerhörter Selbstüberprüfung schildert die Frau, die heute Philosophieprofessorin an der LSE ist, diese Weggabelungen – ohne je ganz diese oder jene Richtung einzuschlagen.