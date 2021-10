Berlin - Eine traurige Nachricht macht ihre bescheidene Runde in den sozialen Medien: „Gerd Schönfeld, Schöni, ist an Corona gestorben“, erfahren wir von Annett Gröschner, die gleich fragt: „Wer wird jetzt an seinem Grab spielen?“ Auch andere verbreiten die Meldung, und in den Kommentaren finden sich viele Bekannte, die man lange nicht mehr gesehen hat, unter anderem, weil die Stammkneipen des echten Lebens dichtgemacht haben und man keine neuen gesucht und gefunden hat.

Schönfeld, der 1948 in Wedding geboren wurde, in Prenzlauer Berg aufwuchs, nach einer Baumschullehre die Berliner Kirchenmusikschule besucht hat, war bis zuletzt Friedhofsmusiker. Aber nicht nur da wird er fehlen, sondern eben vor allem in den Schankwirtschaften von Prenzlauer Berg, so es sie noch gibt, und wo sein Eintreten mitunter sehnlich erwartet wurde, weil er einen hoffnungslos erlahmenden Abend noch locker retten konnte.

Als sein Buch „Schackelstern flogen spät durch laue Lüfte“ im Basisdruck-Verlag erschien – lichte, dichte und gefeilte Erinnerungen des damals 65-Jährigen an seine Kindheit im Ost-Berliner Arbeiterstadtbezirk – machte der RBB einen löblichen TV-Beitrag für „Stilbruch“, der Schönfeld mal etwas grämlicher zeigt, nämlich als er auf die Frage antworten muss, ob er ein Bohemien sei. „Nein. Ich habe eigentlich immer meine Arbeit gemacht. Ich verstehe mich nicht als Künstler. Und ich definiere mich eigentlich auch nicht darüber, dass ich erst um zehn mit dem Morgenmantel aufwache, während die anderen schon zwei Stunden arbeiten.“ Der Beitrag hieß dann trotzdem, vermutlich in Ermangelung an geläufigen Zuschreibungen: „Gerd Schönfeld – Der letzte Bohemien“.

Es ist ja auch schwer, ihn in einem Begriff zu fassen, zumal wenn man, wie es üblich ist, Menschen über ihre Berufe definiert. Gerd Schönfeld hatte viele Jobs, er züchtete Champignons, war Hilfsschlosser, Grabpfleger, Musiker am Theater Anklam und arbeitete bei der Requisite am Deutschen Theater.

Immer ein bisschen zu leise sprechend, stets mit einem Kichern in der Stimme, manchmal stotternd, hakte er sich in die oft kreisenden Gespräche ein, bog sie auf, versuchte sie mit dem Konkreten seiner eigenen Beobachtungen abzugleichen und ihnen poetische Pointen abzugewinnen, die sich später in seinen Büchern wiederfanden.

Was ist komisch an dem Wort „prüfen“?

Klappte natürlich nicht immer, schon gar nicht, wenn Schachbretter in der Nähe waren, denn dann tauchte er – Vereinsmitglied bei SV Berolina Mitte, Berliner Seniorenmeister 2008 – ins Spiel ein, auch kichernd, als wären die Figuren altbekannte Charakterträger aus der Nachbarschaft, deren Treiben und Wollen er voraussehen konnte. Ein Abend ist mir erinnerlich, an dem er an dem Wort „prüfen“ seine Freude hatte: „Alles muss man prüfen“, wiederholte er über das Brett und in die Runde blickend und lachte immer wieder, ohne dass gleich klar wurde, was so komisch daran sein sollte.

Aber bald verstand man, blickte und prüfte und lachte mit ihm und ging dann nach Hause, durch eine Nacht in einem Viertel, das einem durch den von ihm geborgten Blick so reich an Anfängen und Enden von Geschichten schien. Er ist am Mittwochabend in Berlin auf der Intensivstation gestorben.