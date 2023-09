„Traumland. Der Westen, der Osten und ich“: Wie Deutschland seinen Glanz verlor

Meine Eltern, schreibt der zu Beginn der 80er-Jahre im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie nach Deutschland eingewanderte Journalist Adam Soboczynski, „gehörten der von Intellektuellen immer so verspotteten Schicht der Kleinbürger an. Sie waren katholisch, aber nicht bigott; menschenfreundlich, aber nicht naiv; stilunsicher, aber ungemein ordentlich“. Es war das Rüstzeug für eine glückende Aufstiegsgeschichte in der prosperierenden Bundesrepublik, die aus Sicht der aus Polen stammenden Soboczynskis das ersehnte Traumland war und durch die anhaltende Investition von Fleiß und Zuversicht auch blieb.

Eine weitere Migrationsgeschichte also, die der Feuilletonjournalist Adam Soboczynski da zum Besten gibt? Vor einigen Jahren hatte seine Kollegin Emilia Smechowski mit ihrem Buch „Wir Strebermigranten“ auf die eher unauffällige Migration osteuropäischer Einwanderer aufmerksam gemacht, was sie auf einen besonderen Ehrgeiz zurückführte, den sie allerdings auch als unangenehm empfundenen Anpassungsdruck beschrieb. Smechowskis Buch war ein Glücksfall für die Debatte, erweiterte es doch den Blick auf die Vielfalt von Migrationserfahrungen, die sich nicht allein in Ausgrenzung und Diskriminierung erschöpfen.

Der Gewaltausbruch kam 30 Jahre später

Für Adam Soboczynski bildet die Geschichte seiner Sozialisation als Kind polnischer Eltern in der westdeutschen Postmoderne eine Art Leitfaden für einen Essay, der davon handelt, wie das Traumland, in dem er Aufnahme fand und Gestaltungsspielräume eroberte, Risse erhielt. Der von Wladimir Putin entfesselte Krieg gegen die Ukraine offenbare auch die Verklärungen und Lebenslügen der deutschen Nachwendegesellschaft, die schmerzlich einsehen muss, dass Leichtigkeit, Wohlstand und Frieden auf der Illusion ewig währender Gaslieferungen in postnationaler Konstellation aufgebaut waren. In schnörkelloser Sprache und frei von Räsonnement schreibt Soboczynski: „Immer wurde gerühmt, wie weitgehend friedlich sich der Zusammenbruch des Sowjetimperiums vollzogen hatte (von Jugoslawien einmal abgesehen). Nun schien es, als sei die Gewalt nur aufgeschoben gewesen, um gut drei Jahrzehnte später auszubrechen.“

Ohne missionarischen Eifer oder Abrechnungsfuror, der zuletzt vielfach das Schmiermittel zeitgenössischer Lebens- und Milieuberichte war, resümiert Soboczynski die Kulturgeschichte einer Bewegung von Ost nach West sowie die Erosionen, denen die lange als unerschütterlich aufgefasste Sicherheit der europäischen Welt nun ausgesetzt ist. „Traumland. Der Westen, der Osten und ich“ ist eine intellektuelle Coming-of-Age-Geschichte, in der Adam Soboczynski fast immer den richtigen Ton findet, um die eigene Migrationserfahrung als exemplarischen Bestandteil bundrepublikanischer Sozialisation zu beschreiben und zugleich mit kühler Distanz die Genese der gesellschaftspolitischen Malaise zu diagnostizieren. Dabei ist ihm die westdeutsche Selbstgefälligkeit nicht entgangen, in der die osteuropäischen Transformationsgesellschaften weitgehend ignoriert wurden.

Aufgrund seines polnischen Familienhintergrunds blieb ihm allerdings auch Ostdeutschland vor und nach der Wende ein Rätsel. „Die Deutsche Demokratische Republik – vielleicht das einzige Land im Ostblock, das in großer Zahl Intellektuelle und Oppositionelle hervorgebracht hat, die noch immer unbeirrt an den Sozialismus glaubten.“ Mit zartem Spott beschreibt Soboczynski die Schriftstellerin Christa Wolf als „Mater dolorosa des Ostens, Feministin, Leidensfigur aller vom Westen Enttäuschen“.

Perspektivwechsel durch Migration

Dass sich die Gefährdung des Liberalismus und der europäischen Demokratien sehr früh ausgerechnet in Polen angekündigt hat, ist eine besondere Pointe der essayistischen Selbsterkundung Soboczynskis. Dabei betrachten sich die Polen gar nicht als Totengräber des westlichen Projekts. „Im Gegenteil, sie sahen sich, zu unserer Überraschung, mit frischem Selbstbewusstsein als wehrhafte Verteidiger christlich-europäischer Werte. Wir in Deutschland würden mit unserer Einwanderungspolitik, mit den naiven Träumen von Multikulturalismus, der fahrlässigen Einschleppung des Islamismus und der Aufwertung sexueller Minderheiten Verrat am Erbe des Westens üben.“ Nicht allein, was den weltweiten Aufstieg des Rechtspopulismus betraf, bildete Polen eine bittere Avantgarde. Treffsicher hingegen blieb das Gespür der Verwandten, in deren Kreis man politische Streitereien zunehmend vermied, hinsichtlich der Gefahren, die vom benachbarten Machthaber Putin ausgingen.

Adam Soboczynskis Büchlein ist bei aller ironischer Distanz, mit der er auf Geschichte mit einer Enttäuschung zurückblickt, der nicht zuletzt auch eine Selbsttäuschung zugrunde lag, doch eine Apologie des verschwundenen Westdeutschlands, in dem die vielen zu bequem schienen, um für eine Freiheit zu kämpfen, die man allzu lange lediglich als emphatischen Begriff wahrgenommen hatte. Auf anregende Weise zeigt Adam Soboczynski, wie wertvoll ein aus der Migration resultierender Perspektivwechsel ist.

Adam Soboczynski: Traumland. Der Westen, der Osten und ich. Klett-Cotta, Stuttgart 2023. 170 Seiten, 20 Euro