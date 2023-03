„Westmedikamente“ gab es nur für die Staats- und Parteieliten der DDR

Wird über den Alltag in der DDR gesprochen, fallen die Urteile über die medizinische Versorgung oft positiv aus. Es gab die Polikliniken, es bestanden keine Unterschiede zwischen privater oder gesetzlicher Versicherung. Die Historikerin Dr. Jutta Braun, die am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam arbeitet, hat sich das genauer angesehen. Am Dienstag wird ihr Buch „Politische Medizin“ vorgestellt. Wir fragen sie vorab: Frau Braun, wie politisch war die Medizin in der DDR?

Jutta Braun: Schon der Ahnherr der modernen Medizin Rudolf Virchow sagte: Die Politik sei nichts als „Medizin im Großen“. Die DDR war angetreten, einen gleichberechtigten Zugang zu medizinischen Leistungen zu schaffen. Und die Seuchenbekämpfung war eindrucksvoll, hier gelang es früher als in der Bundesrepublik, Epidemien wie die Kinderlähmung einzuhegen. Eine Politisierung geschah durch den Ost-West-Konflikt: So versuchte der US-Geheimdienst, Impfstoffe und Militärmedizin in der DDR auszuforschen.

Beeindruckend war die Arbeitsmedizin: Hier entstand seit den 50er-Jahren eine moderne wissenschaftliche Forschung zu Berufserkrankungen – als zeitgleich noch rassistisch geprägte Stereotype von fleißigen „westischen“ und wenig geeigneten „ostischen“ Arbeitern bundesdeutsche Lehrbücher prägten. Allerdings verhinderte die technische Rückständigkeit häufig die notwendigen Schutz-Vorkehrungen in den Betrieben der DDR.

Mein Gegenstand ist aber auch im engeren Sinn politisch: Ich frage nach den Kompetenzen des Gesundheitsministeriums der DDR, und der Rolle des Arztes und Funktionärs Maxim Zetkin. Und ich gehe der Frage nach, weshalb es zu gravierendem Mangel in Pharmazie und medizinischer Ausstattung kam: Ein Grund war die Parole von der „Störfreimachung“, also die Unabhängigkeit von westlichen Produzenten. Hier verhielt sich die DDR-Führung sehr scheinheilig: Während einfachen Bürgerinnen und Bürgern „Westmedikamente“ verwehrt wurden, schmuggelte ein Regierungsapotheker exklusiv Präparate für die Staats- und Parteieliten aus West- nach Ost-Berlin. Als ich mit dem Buch begann, schien dieses Autarkie-Streben der DDR noch absurd – nach der Corona-Erfahrung mit vulnerablen Lieferketten wirkt manche gesundheitspolitische Debatte des Kalten Krieges wieder sehr aktuell.

