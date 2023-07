Da wird gelogen, verführt und getötet: „Wilde Geschichten“ von Ludwig Tieck

Nach den „Schrägen Märchen“ von Andersen (1996), den „Wüsten Geschichten“ von Gotthelf (2012) nun also „Wilde Geschichten“ von Tieck. Man muss die Klassiker offenbar schräg, wüst und wild anbieten, um sie uns wieder schmackhaft zu machen. Aber man kann sie auch einfach „modern“ nennen.

Modern? Ludwig Tieck? Der – laut Hebbel – „König der Romantik“? Grillparzer nannte ihn einen „haltlosen Geist“. Die Herausgeber dieser „Wilden Geschichten“, Jörg Bong (bekannter unter seinem Kriminamen Jean-Luc Bannalec) und der Literaturhistoriker Roland Borgards präsentieren uns hier Tiecks frühe Texte, da kann man das „Haltlose“ gut erkennen. Aber eher als Vorzug. Eben als modernes Element.

Wie eine Vorlage für Edgar Allan Poe

In Tiecks berühmter exemplarischer Geschichte „Der blonde Eckbert“ (eine Geschichte in der Geschichte) erzählt Eckberts Frau Bertha einem Gast ihr Leben. Es ist ein bewegendes Schicksal, dramatisch und tragisch. Und überaus schaurig, wie so oft bei Tieck. Als kleines Mädchen trifft Bertha im einsamen Wald auf eine geheimnisvolle Alte mit einem Vogel und einem Hündchen, bei denen sie bleibt und ein stilles, friedliches Leben führt. Aber dann kommt Bertha in die Pubertät, alles läuft aus dem Ruder, sie will die Welt sehen, sie stiehlt, sie tötet und heiratet den Ritter Eckbert. Dann entsteht ein schrecklicher Verdacht, es wird wieder getötet, und die Auflösung des Ganzen ist eigentlich vollkommen abstrus, im wahrsten Sinne wahnsinnig. Aber das ist es ja, was Tieck will. Im selben Jahr, 1796, schreibt er in seinem Essay über Shakespeare, die Zuschauer überließen sich bei ihm „ganz dem schönen Wahnsinn des Dichters“.

Wahn und Wirklichkeit sind in jenen Jahren nicht zu unterscheiden, alles fließt in der „romantischen Verwirrung“ ineinander über, und alles ist „tief“. Das heißt unerschöpflich, unergründlich, unerklärlich. Ob Edgar Allan Poe nicht nur E.T.A. Hoffmann kannte, sondern auch Tieck, ist nicht sicher, aber manche Tieck-Geschichte wirkt wie eine Vorarbeit zu Poes unheimlichen Erzählungen. Nur dass diese kälter und logischer erscheinen als die des jungen „haltlosen“ Tieck.

Die Herausgeber versehen nicht nur die berühmteren Geschichten wie den „Eckbert“ oder „Der Runenberg“, sondern auch die weniger bekannten wie „Die beiden merkwürdigsten Tage aus Siegmunds Leben“, „Der Naturfreund“ oder „Liebeszauber“ mit Zwischentexten und machen sie dadurch beinahe zu einem langen Text. Sie zeigen, dass die Romantik „im Spiel mit der Aufklärung beginnt“, sie zeigen deren Brüchigkeit, die in die Moderne weist; ohne Tieck, so Borgards im Gespräch, sei ein Kafka undenkbar.

Schönste Superlative in den Zwischentexten

Natürlich wollen die beiden ihren Tieck ans Publikum bringen, sie würzen ihre Zwischentexte mit Superlativen (der schönste: das „denkbar Ungewisseste“), sie jonglieren mit Wörtern wie begnadet, grandios, extrem, tollkühn. Aber das ist keine Schaumschlägerei. Vor 250 Jahren in Berlin geboren und dort vor 170 Jahren gestorben, wurde Tieck, der abgebrochene Student, ein epochaler Autor, das wird hier deutlich. Der baltisch-englische Ideengeschichtler Isaiah Berlin, echt kein Verehrer „zügelloser Romantik“, nannte Tieck einst den „Vorläufer von Pirandello, des Dadaismus, des Surrealismus und des absurden Theaters“. Was bei Tieck und mit der Romantik beginnt, wirkt bis in unsere Zeit.



Ludwig Tieck: Wilde Geschichten. Herausgegeben und mit Zwischentexten versehen von Jörg Bong und Roland Borgards. Galiani, Berlin 2023. 287 Seiten, 26 Euro