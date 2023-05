Luo Guanzhong: Chinas „Tyrannen und andere Schweine“

Ein Buch zu veröffentlichen, das im 2. und 3. Jahrhundert spielt, dessen Autor im 14. Jahrhundert lebte und dessen nun noch einmal gedruckte deutsche Übersetzung bereits aus dem Jahr 1940 stammt, ist gelinde gesagt mutig – vor allem, wenn Handlungsort und Figuren mit dem westlich-europäischen Kulturkreis rein gar nichts zu tun haben. Doch wenn das Buch mit den Sätzen beginnt: „Reiche wachsen und schwinden. Staaten kommen und gehen“, dann scheint das Unterfangen schon gar nicht mehr so abwegig. Und so hat der Insel Verlag nun „Die drei Reiche. Roman aus dem alten China“ wiederveröffentlicht.

Tatsächlich spricht noch einiges mehr dafür als der schwungvolle, fast modern wirkende Beginn. Der Aufstieg Chinas zur Weltmacht hat auch im Westen das Interesse an Geschichte und Kultur des Landes wachsen lassen – und „Die drei Reiche“, geschrieben von Luo Guanzhong, gilt als einer der wichtigsten chinesischen Literaturklassiker. Es gibt nicht viel gesicherte Aussagen über den Autor. Er lebte wohl gegen Ende der Yuan-Dynastie (1271–1368), als die Mongolen den chinesischen Kaiser stellten, und seine Familie stammte aus Taiyuan im Norden Chinas. Bis heute wirkt sein Werk in manchen Bereichen nach, etwa der Militärtheorie, und seine Prägungen durch chinesische Denktraditionen von Konfuzianismus bis Daoismus sind gut erforscht. Vor allem aber gewährt der Roman, der vom Untergang der Han-Dynastie in einem Strudel aus Gewalt und Intrigen erzählt, Einblicke in die Geschichte des Alten China.

Und die findet man in diesem Buch oft unerwartet unterhaltsam geschildert. Es geht um große Schlachten und kleine Listen, um mysteriöse Vorzeichen, Mutproben – und manche ungeahnte Wendung. Zum Beispiel diese: Zwei Amtsträger belauschen die Diener ihres zum Weinholen ausgeflogenen Gastgebers bei Sätzen wie „erst anbinden, dann abstechen“ und glauben, sie sollten umgebracht werden. Also, sicher ist sicher, richten sie lieber selbst ein Blutbad an und töten die vermeintlichen Mordplaner. Die hatten ihre Messer aber für etwas ganz anderes gewetzt, wie sich dann zeigt: Als die Amtsträger den Tatort verlassen, treffen sie ihren verwunderten Gastgeber, der über die Abreise seiner Gäste schwer enttäuscht ist – schließlich habe er seine Diener extra angewiesen, zur Feier des Tages ein Schwein zu schlachten. Um weitere Irritationen zu vermeiden, bringt einer der Amtsträger den Gastgeber dann gleich auch noch um – zum Entsetzen seines Begleiters.

Andere, so bitterböse wie überraschende Episoden erinnern wiederum an Anekdoten aus der europäischen Antike – und auch hier fügt sich die Wiederveröffentlichung des Romans gut ein. Schließlich ist das Alte China in den westlichen Altertumswissenschaften seit einiger Zeit etwas stärker in den Fokus gerückt, wo der Blick auf „die“ Antike in Griechenland und Rom nun häufiger um eine globale Perspektive in Richtung vieler „Antiken“ erweitert wird. Zugleich dient etwa die hier behandelte Han-Dynastie als beliebte Folie für Strukturvergleiche insbesondere mit seinem römischen Gegenstück.

Rebellion gegen Hitler und die Nazis

Und so fühlt man sich an antike Tyrannenfiguren erinnert, wenn der General Tung Tscho, der sich zum Kaisermacher aufschwingt und zunehmend selbst als Gewaltherrscher auftritt, munter weitertafelt, während nebenan Gefangene zu Tode gefoltert werden. Seine Gäste dagegen, denen die Schmerzensschreie in den Ohren dröhnen, lassen „vor Entsetzen die Eßstäbchen fallen“.

Literaturwissenschaftler haben vermutet, dass der Übersetzer Franz Kuhn mit der Beschreibung solcher Tyrannei auch einer „kreativen Rebellion“ gegen das zur Zeit seiner Arbeit herrschende NS-Regime nachging. Das adelt Übersetzer und Übersetzung; zugleich ist das ständige Durchschimmern der Entstehungszeit von vor gut 80 Jahren aber die große Schwäche der nun neu gedruckten Ausgabe: Der Text klingt für heutige Ohren gelegentlich antiquiert, etwa wenn von „Rottführern“ und „Kebsen“ die Rede ist oder die Höhe eines Maulbeerbaums mit „fünf Klaftern“ angegeben wird. Und auch Kuhns Transkriptionen vieler Namen sind mittlerweile unüblich geworden – der erwähnte „Tung Tscho“ beispielsweise firmiert heute allgemein unter dem Namen Dong Zhou.

Komprimierte Erzählung

Wer an einer aktuelleren Übersetzung interessiert ist, dürfte deshalb eher zur Übertragung Eva Schestags von 2017 greifen. Die damalige Veröffentlichung im S. Fischer Verlag nahm die Sinologin Helwig Schmidt-Glintzer für lobende Worte über die „Drei Reiche“ zum Anlass: „Mit diesem Roman ragt das Lebensgefühl vergangener Jahrhunderte in die Gegenwart“, schrieb sie. Dass der Insel Verlag dieses Urteil nun auf den Umschlag seiner eigenen Ausgabe einer älteren Übersetzung druckt, ohne auf den Ursprung hinzuweisen, wirkt etwas befremdlich.

Dabei hat die nun erneut veröffentlichte Ausgabe durchaus Vorzüge, nicht nur wegen der beigegebenen Holzschnitte mit zentralen Szenen aus dem Buch. Beim vertieften Verständnis der Geschichte(n) helfen zudem Orts- und Personenindex, eine Zeittafel sowie ein Nachwort Franz Kuhns mit einer historischen Einordnung, die selbst schon wieder ein historisches Dokument ist: Kuhn, der dem deutschen Publikum mehrere chinesische Texte zugänglich machte, zeigt auch hier sein Talent zum Kulturtransfer: Schillers auf die Epoche nach der Absetzung des mittelalterlichen Stauferkaisers Friedrich II. gemünzte Wort von der „kaiserlosen, schrecklichen Zeit“ etwa wird von ihm auf die chinesische Geschichte angewandt.

Im Gegensatz zur wesentlich teureren Ausgabe von Schestag, die erstmals das gesamte Werk in zwei Bänden auf über 800 Seiten präsentiert, beschränkte sich Kuhn in seiner Fassung auf den Anfangsteil des Romans. Die komprimierte Erzählung eignet sich gut als Einstieg. Wer sich auf das Ensemble aus zahlreichen Figuren einlässt, kann in eine entfernte Welt eintauchen und erlebt eine Lektüre, die sich streckenweise liest wie ein Abenteuerroman mit ungeahnten Volten.



Luo Guanzhong: Die drei Reiche. Roman aus dem alten China. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Kuhn. Insel Verlag, Berlin 2023, 472 Seiten, 18 Euro