Wolfgang Herrndorf ist seit 10 Jahren tot: Was sind die Bücher, die ihn fasziniert haben?

Kurz vor seinem Tod entdeckte Wolfgang Herrndorf das Lesen noch einmal neu. „Was jetzt zurückkehrt, ist das Gefühl, das ich zuletzt in der Kindheit und Pubertät regelmäßig und danach nur noch sehr sporadisch und nur bei wenigen Büchern hatte“, schreibt er 2010, kurz nach seiner ersten OP, drei Jahre vor seinem Tod. „Dass man teilhat an einem Dasein und an Menschen und am Bewusstsein von Menschen, an etwas, worüber man sonst im Leben etwas zu erfahren nicht viel Gelegenheit hat.“ Man könne das natürlich auch kritisch sehen, fügt er im nächsten Absatz hinzu: „Das Absacken in die Phantasiewelt als Ausdruck vollkommener Hilflosigkeit.“

Vor zehn Jahren nahm sich der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf im Alter von 48 Jahren am Ufer des Berliner Plötzensees das Leben. Er kam damit dem sicheren Tod zuvor, der ihm in Form eines unheilbaren Gehirntumors auf den Fersen war. Die meisten seiner Romane schrieb Herrndorf zwischen seiner Diagnose und seinem Tod. In nur drei Jahren wurde er zu einem der bekanntesten deutschen Autoren seiner Generation. Mit dem Jugendroman „Tschick“ begeisterte er Millionen von Lesern auf der ganzen Welt. Für den Wüstenkrimi „Sand“ erhielt er 2012 den Preis der Leipziger Buchmesse.

Außerdem betrieb er von 2010 bis 2013 den Blog „Arbeit und Struktur“, in dem er seinen Umgang mit dem Tumor schilderte: seine schwindenden kognitiven Fähigkeiten, sein Ringen mit dem Tod, die schönen Momente dazwischen – und die Literatur, die ihn durch die letzten drei Jahre seines Lebens begleitete. Manche Bücher begeistern ihn, andere zerreißt er mit bissiger Kritik. Manche überfordern schlicht sein erkranktes Gehirn, während andere ihn trotz Tumor noch in ihren Bann ziehen können. Mit etwas Geduld lässt sich aus Herrndorfs Blog eine Literaturliste zusammenstellen, ein Wegweiser für alle, die gerne noch mehr von ihm gelesen hätten und sich bei der Suche nach neuem Lesestoff nun zumindest an seinen Empfehlungen orientieren können.

Wolfgang Herrndorfs Lieblingsliteratur: Romantik und menschliche Abgründe

Herrndorf hat schon immer viel gelesen, das macht sein Blog deutlich. Und das, was er gelesen hat, hat ihn schon immer sehr geprägt. Eine Liste von Büchern, „die mich in verschiedenen Phasen meines Lebens aus unterschiedlichen Gründen am stärksten beeindruckt haben und die ich unbedingt noch einmal lesen will“, zieht sich durch „Arbeit und Struktur“ und erlaubt einen Einblick in den literarischen Geschmack des Autors. Was Herrndorf zu gefallen schien: historische Kulissen, viel 19. Jahrhundert und eine etwas altmodische Romantik. Aber auch: moralisch zweifelhafte Helden und Heldinnen zwischen Tragik und Selbstironie, der Blick in die Abgründe der menschlichen Psyche.

Einer seiner Favoriten ist der Roman „Hunger“ des norwegischen Autors Knut Hamsun. Der Autor, der später zum Nationalsozialisten wurde, beschreibt darin meisterhaft die sprunghaften Gedanken und den einsickernden Wahnsinn eines durch Kopenhagen wandelnden verarmten Schriftstellers. Auf Herrndorfs Liste finden sich außerdem „The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket“, der einzige vollständige Roman der Krimi-Legende Edgar Allan Poe, und der Briefroman „Sommer in Lesmona“, in dem die deutsche Schriftstellerin Magdalene Pauli eine wahre Geschichte von unerfüllter Liebe erzählt.

Außerhalb seiner Bestenliste erwähnt Herrndorf einige weitere Werke, darunter Stendhals „Rot und Schwarz“: „Seit ich zum ersten Mal ‚Rot und Schwarz‘ gelesen hab, war das immer mein Traum, auch mal so was zu machen.“ Oder „Weißes Rauschen“ von Don DeLillo: „Wenn man das liest, kommt einem deutsche Literatur vollkommen absurd vor.“ Dass Herrndorf sich in der deutschsprachigen Literaturszene als Außenseiter fühlte, kommt in seinem Blog mehrfach zum Ausdruck. Als einen „Kosmos ausschließlich verständiger und intelligenter Menschen“ bezeichnet er ihn und fügt zynisch hinzu: „Ein Riesenspaß.“ Auch seine Partnerin Carola Wimmer sagte in einem SZ-Interview im Juli: „Ihm war immer sehr wichtig, seine Distanz zum Literaturbetrieb zu betonen, aber faktisch ist er jetzt Teil des Kanons.“

Herrndorfs Liste Wolfgang Herrndorfs Liste der Bücher, „die mich in verschiedenen Phasen meines Lebens aus unterschiedlichen Gründen am stärksten beeindruckt haben und die ich unbedingt noch einmal lesen will“

Emily Brontë, Jane Eyre

Truman Capote, Kaltblütig

Fjodor Dostojewski, Der Idiot

Fjodor Dostojewski, Schuld und Sühne

Karen Duve, Dies ist kein Liebeslied

Knut Hamsun, Hunger

Felix Graf von Luckner, Der Seeteufel: Abenteuer aus meinem Leben

Magdalene Pauli, Sommer in Lesmona: Mädchenbriefe

Edgar Allan Poe, Die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket

Marcel Proust, Im Schatten junger Mädchenblüte

Theodor Storm, Aquis submersus

Gegenüber einem der ebenfalls bekanntesten zeitgenössischen Autoren, dem Schweizer Christian Kracht, hat Herrndorf gemischte Gefühle. Dessen Roman „Faserland“ habe ihn in jungen Jahren wie kaum ein anderes Buch geprägt. Den Roman „Imperium“ zerreißt er hingegen mit bissigem Humor: „Stilblüten, Redundanzen, Adjektive. Kein Lektorat, wie man hört, und das zuletzt auf welchen Wegen auch immer in Druck gelangte Syntaxmassaker macht es schwer zu entscheiden, ob darunter tatsächlich noch ein Roman verborgen ist. Nach zehn Seiten die Frage, ob das Absicht sein könnte – aber was für eine? –, nach fünfzig Seiten weggeworfen. Hin und wieder ein Kracht-Satz wie früher, ein gutes Bild, aber zu 95 Prozent zweitklassige Parodie eines viertklassigen Autors der vorletzten Jahrhundertwende. Oder wie der Verfasser vermutlich selbst nun sagen würde: Ein in einem aufs allerärgste fidel und famos misslungenen Stile verfasstes Palimpsest, welches auch der wohlweisliche Gebrauch eines lustig in der Luft vor des Protagonisten blass-bewimpertem Auge wippenden Federkiels zur Verfertigung gleichsam nicht habe salvieren können.“

Kritischer Blick auf Jugendliteratur

Durch Herrndorfs Roman „Tschick“ entdeckten insbesondere junge Menschen die Lust am Lesen. Die Geschichte über zwei Freunde, die mit einem alten Lada aus der Vorort-Einöde Berlins abhauen, wurde in 36 Sprachen übersetzt. Sie wird in Schulklassen in ganz Deutschland gelesen und wurde 2016 von Fatih Akin verfilmt. Maßgeblich zum Erfolg des Romans hat sicherlich die Fähigkeit Herrndorfs beigetragen, sich als erwachsener Autor authentisch in den Kopf eines Jugendlichen zurückzuversetzen und eine Jugendsprache zu beherrschen, die nicht wie der peinliche Versuch eines Mittvierzigers klingt, cool zu sein.

Umso kritischer ist Herrndorf in seinem Blog gegenüber anderer Jugendliteratur: „C. hat mir einen Stapel Jugendbücher hingestellt, damit ich sehe, was die Kollegen so treiben, darunter drei Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreises. In ‚Heim‘ (2004), das noch am spannendsten zu sein scheint, gleich der sprachliche Biedersinn. Erst mit ‚ätzend‘ und ‚Tussi‘ losgekumpelt, und dann: ‚Der konnte warten, bis er grün wurde!‘ – ‚Wenn der wüsste, wofür ich mich ganz gewiss nicht interessierte!‘ Ja, so redet sie, die Jugend, die sich ganz gewiss nicht dafür interessierende.“

Was Jugendliche stattdessen lesen sollten, schreibt Herrndorf an anderer Stelle in seinem Blog: „Mein Lieblingsjugendbuch neueren Datums immer noch ‚Holes‘ von Sachar, das ich nicht aufblättern kann, ohne sofort das ganze Buch zu lesen“, heißt es in einem Eintrag vom Mai 2010, oder „Was mich dagegen sofort wieder reißt: ‚Unterm Rad‘.“ Auch Thomas Mann begeisterte ihn, als er jung war und später noch immer: „Letztes Jahr habe ich ‚Buddenbrooks‘ und ‚Zauberberg‘ wiedergelesen im Rahmen des Projekts: Ich überprüfe mein Urteil mit zwanzig. Da gab es in diesem Fall ausnahmsweise nicht viel zu korrigieren, nur die Reihenfolge hatte sich geändert: Jetzt waren mir die ‚Buddenbrooks‘ noch lieber.“

Mit anderen Größen der deutschen Literatur, die in kaum einem Deutschunterricht fehlen, kann Herrndorf dagegen wenig anfangen. Mit 18 habe er sich durch die deutsche Romantik gelesen, „auf der Suche nach – ja – dem großen Gefühl, in der Hoffnung, etwas Vergleichbares zu finden wie in der Malerei. Tatsächlich eine einzige Enttäuschung.“ Sein Urteil zu Novalis: „Grauenvolle Lektüre, wenn man übermüdet ist, und wahrscheinlich auch, wenn man nicht übermüdet ist. Schlimmer als das eigentlich nur noch Brentano.“ Goethe hasst er „für seine Romane (alle außer erster Hälfte ‚Werther‘) und seine kleinkarierte Kunsttheorie“, liebt jedoch seine Lyrik und die Briefwechsel. Bei Georg Büchners „Lenz“ wiederum bekommt er beglückende Gänsehaut. Und die Romantik, die er als 18-Jähriger suchte, fand er schließlich bei „Jane Eyre“ von Emily Brontë, ebenfalls eines der Bücher, die ihn am meisten geprägt haben.

Wolfgang Herrndorf und seine Lesepassion: Bücher, die bis zum Ende bleiben

Ein All-Time-Favorite Herrndorfs ist der russische Autor Fjodor Dostojewski. Dessen Bücher, die vielen als kompliziert und langwierig gelten, liest Herrndorf auch noch, als sein Zustand sich immer weiter verschlechtert. Der Tumor wächst zwischen 2010 und 2013 unaufhaltsam, schränkt Motorik, Sprache, Persönlichkeit ein. Der Orientierungssinn Herrndorfs versagt zunehmend, bis er sich schließlich nur noch in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung am Weddinger Nordufer aufhalten kann.

„Heute Vormittag stand ich an der Siegessäule und wusste, obgleich ich die Sonne im Süden sah, nicht, in welche Richtung ich nach Hause fahren musste. Irgendwas haben sie mir rausoperiert. Aber Gawrila Ardalionowitsch ist immer noch da. War immer da. Hat sich ein Vierteljahrhundert irgendwo verborgen und taucht nun wieder auf mit seinem Beamtengesicht“, schreibt Herrndorf in einem Eintrag vom Juli 2010. Es ist eine Figur aus Dostojewskis „Der Idiot“, die ihm Halt gibt. Im Blog erinnert er sich daran, dass die Gedanken des Protagonisten Myschkin zur Todesstrafe ihn in seiner Jugend sehr bewegt hätten: „Wie viel angenehmer ist es, ermordet zu werden als hingerichtet, wo es keine Hoffnung gibt.“

Gegen Ende seines Lebens fällt Herrndorf auch das Lesen immer schwerer. Doch bestimmte Bücher begleiten ihn durch die Monate seiner Krankheit. „Ich bleibe im Hotel, lese Agota Kristóf, sofort sind alle Schmerzen weg“, schreibt er während seines Urlaubs mit Freunden in Marrakesch im Frühjahr 2012. Die Antikriegstrilogie der ungarisch-schweizerischen Autorin beschreibt in ebenso schlichter wie eindrücklicher Weise das Leben zweier Brüder während und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ein weiteres Werk, „das noch gut funktioniert“, ist Vladimir Nabokovs „Lolita“, laut Herrndorf „eine Literatur, die nicht nur nicht langweilig ist, sondern in jedem einzelnen Satz nicht langweilig. Bei allem anderen drifte ich weg“. Ebenso schätzt er Karen Duves Roman „Dies ist kein Liebeslied“, der schmerzhaft detailliert das von Scham und Selbsthass geprägte Innenleben einer jungen Frau beschreibt und es dabei trotzdem schafft, wahnsinnig komisch zu sein. „Wie das Kohelet auch sollte man ‚Dies ist kein Liebeslied‘ (beschissener Titel leider) mindestens alle fünf Jahre einmal lesen, bis man hundert ist“, empfiehlt Herrndorf, der mit 48 Jahren starb, „um keine Sekunde zu vergessen, was das hier ist und was es bedeutet: nichts. Und insbesondere: nichts Gerechtes.“



Anmerkung der Autorin: Dieser Text basiert auf einer Liste meiner Freundin Paulina Wurm, die sich die Mühe gemacht hat, alle Buchtitel und zugehörige Zitate aus Herrndorfs Blog „Arbeit und Struktur“ zusammenzutragen.