Sie habe nie so viel über den Begriff Heimat nachgedacht wie jetzt, schreibt Volha Hapeyeva in ihrem Essay „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten des Exils“. Die 1982 in Minsk geborene Autorin war als Stadtschreiberin nach Graz gekommen, sie rettete sich von Stipendium zu Stipendium, bis sie in das Writers-in-Exile-Programm des deutschen PEN-Zentrums aufgenommen wurde. Sie setzt sich mit der Entfremdung von der eigenen Heimat auseinander, die ihr und der Mehrheit der Belarussen aufgezwungen wurde – Minsk „gehört den Menschen schon lange nicht mehr“, schreibt sie.