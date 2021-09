Was ist der Mensch? Besteht er aus Sternenstaub, wie Giftys Biologielehrerin einmal behauptet? Gifty war in dem Fall keine gelehrige Schülerin, sonst hätte sie sich nicht den Naturwissenschaften zugewandt. Sie ist Doktorandin im Bereich Neurowissenschaften an der Stanford-Universität, eine von drei Schwarzen an der ganzen medizinischen Fakultät, eine Einzelgängerin, und die Erzählerin von Yaa Gyasis zweitem Roman „Ein erhabenes Königreich“.

In ihrem Labor experimentiert Gifty mit Mäusen, die sie mit Ensure süchtig macht, einer Art Schokodrink. Sie müssen auf einen Hebel drücken, damit das Ensure fließt. Nach einer Zeit der Gewöhnung bekommen sie einen Stromschlag, wenn sie das tun. Dann passiert Folgendes: Die Mäuse teilen sich in drei Gruppen. Die einen drücken den Hebel nach dem ersten Stromschlag nie wieder. Andere drücken noch ein paar Mal und geben dann auf. Die Mäuse aus der dritten Gruppe aber drücken den Hebel wieder und wieder.