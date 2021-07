Kurz glaubt man, dass Zadie Smith mit ihrer neuen Veröffentlichung „Grand Union“ einen ähnlichen Weg wie Judith Herrmann in „Alice“ einschlägt: mit traurig-komischen Kurzgeschichten über das Verlassenwerden. Im ersten Kapital „Dialektik“ erzählt die britische Autorin von einer Frau mit „halb angenagtem Hühnerflügel in der Hand“, die am Strand mit ihrer heranwachsenden Tochter über Allerlei spricht. Ihre Söhne baden im Meer, der Vater ist längst fort, was hier zum Glück niemand bemerkt. „Insgeheim hoffte sie aber und malte sich aus, dass seine Tage grausam und düster waren.“ Schließlich muss die Mutter beim Vergraben ihrer Flügelreste ans Schreddern von Küken denken. Dann endet die Erzählung und man fragt sich als Leser, wann und warum sie ihren Ex-Mann wohl in hunderttausend Stücke teilen wird.

Smith hat es schon immer hervorragend geschafft, zum Weitergrübeln anzuregen. Fünf Romane hat die 45-Jährige bisher geschrieben, allesamt waren Bestseller. „Grand Union“ ist mit 19 Texten nun der erste Band mit Kurzgeschichten, in denen sie gekonnt Alltagsbegebenheiten mit Sarkasmus und Gesellschaftskritik, zum Beispiel über Zeitgeist-Speech, würzt.

Die ganze Großstadt-Sinfonie

Während „Dialektik“ von einer einsamen reifen Frau handelt, setzt „Èducation Sentimentale “ auf eine jüngere weibliche Figur, die sich an ihre College-Liebe erinnert – samt Sex auf einem „spermafleckigen blauen Futon“, „dem billigsten Koks diesseits der M4“. Und natürlich geht es immer wieder auch um das Ende von Beziehungen. „Zwischen Darryls Haltestelle und ihrer eigenen hing sie der trägen Überlegung nach, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie Darryl geheiratet hätte.“ Wäre er eine bessere Partie gewesen? Letztlich setzt die Geschichte die eigentliche Leitidee des Buches frei: Wie kann man ein gutes Leben führen – in einer Zeit, in der alle aufgeklärt, beschäftigt und irgendwie egoistisch sind? Wo fängt es an, wo hört es auf?

In Kapiteln wie „Worte und Musik“ schafft es Smith, mit Sprachbildern zu beeindrucken. In einer Bar ist „die ganze Großstadt-Sinfonie“ zu hören, im Park gibt es „Musik für die Seele“, die keiner verdient zu haben scheint. „Dann ging der Regen heftig nieder und spülte die ganzen Manhattaner Faxen in die Kanalisation.“

Die Melodie des Erzählens passt sich den jeweiligen Erzählungen an. Zadie Smith scheint Gefallen an der Form gefunden zu haben. Oft enden die Geschichten abrupt und unvermittelt. Aber das macht ja eine gute Kurzgeschichte aus. Nach dem Lesen entfaltet sie erst ihre Wirkung.

Zadie Smith: „Grand Union“. Erzählungen. Aus dem Englischen von Tanja Handels. Kiepenheuer & Witsch, 272 Seiten, 22 Euro.