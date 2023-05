Zeitschrift Sinn und Form erscheint wieder, doch der Streit ist nicht vorbei

Ende Mai erscheint Heft 2/2023 der Zeitschrift Sinn und Form. Das klingt wie Routine, ist jedoch eine Nachricht, die für eine ganze Menge Leute Erleichterung bedeutet. Ende Februar hatte das Berliner Landgericht entschieden, dass Sinn und Form nicht mehr verkauft werden darf. Gegen ihr Erscheinen geklagt hatte der Herausgeber der Zeitschrift Lettre International. Wir berichteten.

Die Akademie der Künste teilte am Montagnachmittag mit, dass ihre Mitglieder auf ihrer Frühjahrsversammlung vom 12. bis 14. Mai einer Satzungsänderung zugestimmt haben. Damit seien die vom Berliner Landgericht beanstandeten formalen Gründe behoben. Die veränderte Satzung betreffe, so war auf Nachfrage zu erfahren, die Rechtsgrundlage für eine Entgelt-Ordnung der Zeitschrift.

Etwa 800 Unterzeichner für Unterstützungserklärung

Erleichtert dürften jetzt nicht nur die Mitglieder der dreiköpfigen Redaktion der Zeitschrift sein, dass ihre Arbeit nicht mehr nur für die Schublade passiert. Auch die rund 800 Unterzeichner einer Erklärung des Beirats von Sinn und Form werden froh sein, dass es nun weitergeht. In dem Schreiben heißt es zum Beispiel: „Wir sind schockiert über diesen in der Geschichte der deutschen Literatur- und Kulturzeitschriften einmaligen Versuch, ein traditionsreiches, international hochangesehenes Periodikum auf diese Weise auszuschalten.“

Der Akademie der Künste war es laut Auskunft zunächst wichtig, das weitere Erscheinen zu sichern. Deshalb wurde die Änderung einer Passage in der Satzung vorgenommen, um der Forderung des Landgerichts zu entsprechen. „Unseres Erachtens war diese Änderung nicht notwendig“, so die Justiziarin Alba Federica Spengler. „Wir halten das Urteil des Berliner Landgerichts nicht für gerechtfertigt und haben Berufung dagegen eingelegt.“

Der Streit ist also noch nicht behoben. Es ist gut möglich, dass die presserechtliche Frage der Anbindung einer Kulturzeitschrift an eine Institution noch vor dem Bundesgerichtshof verhandelt werden muss. Zumal dem anwaltlichen Gutachten zufolge, das der Lettre-Chef Frank Berberich in Auftrag gegeben hatte, Sinn und Form staatlich unterstützt würde, weil die Zeitschrift durch die Akademie herausgegeben wird, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Experten sehen sogar verfassungsrechtliche Fragen damit berührt.



In der Mitteilung der Akademie der Künste heißt es weiter, dass Heft 3/2023 von Sinn und Form im Juni publiziert werde. Erst mit Heft 4 im Juli wird der normale Rhythmus der Zweimonats-Zeitschrift wieder aufgenommen.