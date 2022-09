Literaturfestival Berlin eröffnet Mit einem dramatischen Appell an die Verantwortung für künftige Generationen hat der belgische Schriftsteller David Van Reybrouck („Kongo. Eine Geschichte“) ... dpa

Berlin -Mit einem dramatischen Appell an die Verantwortung für künftige Generationen hat der belgische Schriftsteller David Van Reybrouck („Kongo. Eine Geschichte“) das Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. „Wir haben eine Gefahrenzone betreten, die es seit Millionen Jahren nicht gegeben hat“, sagte der Autor, dessen neues Werk „Revolusi: Indonesia and the Making of the Modern World“ über den Beginn der Entkolonialisierung in Indonesien vor Kurzem veröffentlicht wurde.