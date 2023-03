Literaturfestival: Direktor Ulrich Schreiber tritt zurück Das Internationale Literaturfestival bringt jährlich bekannte Autorinnen und Autoren nach Berlin. Nach mehr als zwei Jahrzehnten hört Direktor Ulrich Schreib... dpa

Berlin -Der Direktor des Internationalen Literaturfestivals Berlin, Ulrich Schreiber, gibt seinen Posten ab. Er werde zum 31. März zurücktreten, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Die Senatskulturverwaltung und Schreiber bestätigten die Angaben. Er hatte das Literaturfestival vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründet. Das Festival bringt jährlich Autorinnen und Autoren etwa für Lesungen und Gesprächsrunden in die Hauptstadt.