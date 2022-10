Literaturnobelpreis-Bekanntgabe steht an Wenn der wohl wichtigste Literaturpreis der Erde vergeben wird, schaut die Welt für einen Augenblick Richtung Stockholm. Mögliche Kandidaten für den Literatu... dpa

Stockholm -Nach den Nobelpreisen in Medizin, Physik und Chemie folgt nun das Highlight für die literarische Welt: Heute entscheidet sich, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis erhält. Die Schwedische Akademie wird frühestens um 13.00 Uhr in der Altstadt von Stockholm bekanntgeben, an wen die renommierteste literarische Auszeichnung der Welt diesmal geht. In den beiden Vorjahren hatte die Akademie jeweils für Überraschungen gesorgt - und diesmal?