Lizzo und Busta Rhymes beim Roskilde-Festival Wer tritt dieses Jahr beim größten Festival Skandinaviens auf? Die Liste der internationalen Musikgrößen wird immer länger. dpa

ARCHIV - Die US-amerikanische Sängerin Lizzo hat sich in Roskilde angekündigt. Marcus Brandt/dpa

Roskilde (dpa) -Die Grammy-Gewinnerin Lizzo („About Damn Time“) zählt zum diesjährigen Line-up des Musikfestivals im dänischen Roskilde. Neben der 34-jährigen US-Sängerin ist in diesem Sommer unter vielen anderen auch die amerikanische Rap-Ikone Busta Rhymes (50, „I Know What You Want“) bei dem größten Festival Skandinaviens dabei - für ihn wird es der erste Auftritt in Dänemark seit rund 15 Jahren sein. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.