Lobrecht-Roman: Gropiusstadt ist Hauptdarsteller Podcast-Moderator und Autor Felix Lobrecht hat die Bedeutung seines Heimatorts für seinen Roman „Sonne und Beton“ und dessen Verfilmung betont. „Gropiusstadt... dpa

Drehbuchautor Felix Lobrecht (l-r), Schauspieler Vincent Wiemer und Schauspieler Aaron Maldonado-Morales kommen zum Fototermin für den Film «Sonne und Beton». Gerald Matzka/dpa

Berlin -Podcast-Moderator und Autor Felix Lobrecht hat die Bedeutung seines Heimatorts für seinen Roman „Sonne und Beton“ und dessen Verfilmung betont. „Gropiusstadt ist offensichtlich einer der Hauptdarsteller in dem Buch und in dem Film“, sagte der 34-Jährige am Samstag in Berlin. „Und mir war es wichtig, es irgendwie authentisch rüberzubringen, wie ich das damals in der Zeit erlebt habe.“