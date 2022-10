Locken, Briefe, alte Bälle: Was Fans für Unsummen von ihren Stars ersteigern

Bei der Versteigerung von Promi-Devotionalien gilt das Motto: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Möglich ist alles, und Geld spielt keine Rolle, wenn Fans die Schätze ihrer Stars ergattern wollen. Aktuell ist es der Ball, mit dem der argentinische Fußballstar Diego Maradona 1986 sein legendäres Tor mit der „Hand Gottes“ erzielte, der unter den Hammer kommt. Gebote können ab Mitte November abgegeben werden, Interessenten können sich ab dem 28. Oktober online registrieren, wie das Londoner Auktionshaus Graham Budd Auctions mitteilt. Das Auktionshaus schätzt den Wert des Balls nach eigenen Angaben auf 2,5 bis drei Millionen Pfund (2,9 bis 3,5 Millionen Euro).

Angesichts der Geschichte rund um den Ball rechne er mit einem enormen Interesse von Bietern, erklärt der Chef des Auktionshauses, Graham Budd. Maradona hatte mit dem Ball am 22. Juni 1986 bei der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko im Viertelfinale gegen England gleich zwei Tore erzielt, die in die Fußballgeschichte eingingen. In die Auktionsgeschichte hingegen sollten diese Versteigerungen eingehen.

Post für dich! Trennungsbrief von Tupac an Madonna

Sie habe sich wie ein Gangster gefühlt, sagte Madonna vor ein paar Jahren zum berühmten Radiomoderator Howard Stern auf die Frage nach einem Fernsehinterview mit David Letterman, bei dem sich die Diva von ihrer lustigsten und auch frivolsten Seite zeigte, gefühlt 1000-mal „Fuck“ sagte und sich auch ansonsten benahm wie in einer räudigen Eckkneipe: ein echtes Highlight der Fernsehunterhaltung.

Madonna: Für 30 Jahre der größte Star der Welt und für ein paar Monate die Freundin von Tupac Shakur. www.imago-images.de

Grund für ihren nicht jugendfreien Auftritt war wohl ihre Beziehung zu dem 1996 erschossenen Rapper Tupac Shakur. Der Musiker und Madonna hatten eine Affäre, was lange Zeit als Legende abgetan, aber schlussendlich mit einem Brief Tupacs aus dem Gefängnis bestätigt wurde. In diesem beendet der Musiker die Beziehung zu Madonna, die damals schon als der größte Star der Welt galt: „Deine Karriere würde es in keiner Weise gefährden, wenn du mit einem schwarzen Mann gesehen werden würdest, es würde dich noch offener und aufregender wirken lassen“, schrieb Shakur. „Aber für mich (…) würde es bedeuten, eine Menge der Leute, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin, im Stich zu lassen.“

Madonna hatte vergeblich versucht, eine Versteigerung des Briefes verhindern zu lassen, nachdem er über Umwege an ein Auktionshaus gelangt war. 2019 wurde der Brief von einer nicht genannten Person für rund 100.000 US-Dollar ersteigert und ins Netz gestellt.

Royal: Lady Di und ihre Autos

Es ist der wohl teuerste Ford Escort, der jemals verkauft wurde. Und das liegt nicht daran, dass es ein sehr seltenes Modell mit einzigartiger Lackierung und Ausstattung ist, sondern an seiner berühmten Fahrerin. Ende August zahlte ein Käufer aus der Grafschaft Cheshire im Nordwesten Englands die Rekordsumme von 722.500 Pfund (rund 830.000 Euro) für einen schwarzen Ford Escort RS Turbo Series 1, den niemand Geringeres als Prinzessin Diana von 1985 bis 1988 gefahren hatte.

In einem Top-Zustand: Mit diesem sportlichen Ford fuhr Prinzessin Diana zwischen 1985 und 1988 durch London. PA Wire/dpa/Joe Giddens

Gerade mal 40.000 Kilometer hatte der Wagen auf der Uhr, was in Anbetracht seines Alters verdammt wenig ist. Lady Di, die gern selbst am Steuer saß, hatte meist einen Leibwächter neben sich sitzen, für den auf Wunsch des Personenschutzes der Londoner Polizei ein zusätzlicher Rückspiegel eingebaut wurde. Nachdem die Princess of Wales das Auto benutzt hatte, ging es für schmale 2600 Pfund zunächst an einen Ford-Manager und dann als Gewinn einer Radio-Werbeaktion an eine gewisse Miss Jones aus Essex, bevor es Teil einer Sammlung wurde.

Es war nicht das erste Auto der vor 25 Jahren tödlich verunglückten Prinzessin, das unter den Hammer kam. Im Juni 2021 ging ein Ford Escort, den Diana 1981 als Verlobungsgeschenk von Prinz Charles bekommen hatte, bei einer Auktion für 52.000 Pfund an ein Museum in Chile. 2016 verkaufte Silverstone Auctions das grüne 1994er Audi Cabriolet der Prinzessin für 54.000 Pfund – inklusive Verkaufshistorie, Handbüchern sowie Fotografien, die Diana hinterm Lenkrad zeigen.

Elvis Presley: Lock me tender!

Seit seinem Tod im Jahr 1977 ist der amerikanische Sänger die Big Money Machine. Jedes Jahr setzt Elvis nach wie vor viele Millionen Dollar um, mit Alben, Büchern und einer nicht gezählten Menge an Devotionalien: Tassen, Teller, Shirts, Schmuck, Poster, um nur einen Bruchteil der Dinge zu nennen, die das Konterfei des King of Rock ’n’ Roll schmückt.

Aber auch Gegenstände aus dem Besitz des Sängers finden bis heute Liebhaber und potente Käufer. So wurde unlängst eine Gitarre aus dem Nachlass des Musikers versteigert. Für die Summe von rund 1,3 Millionen Dollar wechselte die Akustikgitarre mit Bezeichnung D-18 von 1942 den Besitzer und ist damit das teuerste Erinnerungsstück aus dem Erbe des Kings. Billiger indes kam eine Hose des Musikers, die dessen Vater Vernon Presley der Heilsarmee vermacht hatte und die für rund 4000 Dollar einen neuen Besitzer wenn nicht gar Träger gefunden hat.

Ein wenig tiefer in die Tasche gegriffen hat ein unbekannter Bieter, der 2009 ein Büschel Haupthaar des Kings ersteigerte: Für umgerechnet 10.000 Euro wechselte die Locke den Besitzer. Die Erinnerungsstücke stammten aus der Sammlung des Amerikaners Gary Pepper, der mit Presley befreundet war und Präsident eines Fanklubs ist. Die Haare sollen Elvis 1958 bei seinem Eintritt in die US-Armee abrasiert worden sein.

Die Beatles: „Hey Jude“ und ein Tischtuch

Die erfolgreichste Band der Musikgeschichte ist auch noch Jahrzehnte nach ihrer Auflösung ein Geldgarant. Es gibt kaum etwas, was im Zusammenhang mit den Fab Four aus Liverpool noch nicht unter den Hammer kam: alte Songtexte, Gitarren, Konzertposter, handschriftliche Notizen, Kleidungsstücke, Briefe, Platten ...

Handgeschrieben von Paul McCartney: der Liedtext für den Beatles-Hit „Hey Jude“. dpa/Julien’s Auctions

2020 erzielte der Liedtext für den Hit „Hey Jude“, von Paul McCartney handgeschrieben, in den USA einen Rekorderlös. Bei einer Online-Auktion brachte das Musikandenken mehr als 900.000 Dollar ein. Eine Überraschung, auch für das Auktionshaus Julien’s Auctions in Beverly Hills: Der Schätzpreis hatte bei 160.000 Dollar gelegen.

Derzeit darf man gespannt sein, was wohl eine Tischdecke einbringen wird, auf die alle vier Mitglieder der Popgruppe im Jahr 1966 Zeichnungen und ihre Namen gekritzelt haben. Das Tischtuch ist nach 55 Jahren wieder aufgetaucht, es entstand, als die Musiker sich vor einem Konzert in San Francisco mit Steaks stärkten. Neben John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr verewigte sich auch Sängerin Joan Baez auf dem Stück weißen Leinenstoff. Die Versteigerung des Auktionshauses Bonhams endet am 19. Oktober – das aktuelle Gebot liegt bei 55.000 Dollar.

Selbst ihr Müll bringt Geld: Paris Hilton

Es gab Zeiten, da konnte man selbst mit dem, was die berühmteste Hotelerbin der Welt wegwarf, noch Geld machen. Im Jahr 2007 erwies sich der Müll von Paris Hilton als durchaus lukrative Verdienstquelle: Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete, nahmen Unbekannte mehrere vor der Villa Hiltons in Hollywood stehende Mülltüten mit. Den Inhalt boten sie im Internet zur Versteigerung an.

Der Kult um ihre Person trieb in den USA seltsame Blüten: Bei eBay wurde sogar Müll des Party-Girls versteigert. Invision/AP

Eine alte Zahnbürste kam demnach für umgerechnet 222 Euro unter den Hammer, zwei an ihre Gefängnisanschrift adressierte Briefe brachten mehr als 370 Euro. Insgesamt verdienten die Mülldiebe mehrere Hundert Euro mit dem Müll, unter dem sich auch ein alter Deostift und angeblich von Hilton stammende künstliche Haarverlängerungen befanden. Angebote von mehr als einer Million Euro für eine leere Hundefutterdose erwiesen sich allerdings als Scherz. Das Blechstück ging aber immerhin noch für mehr als 220 Euro weg. Dem Bericht zufolge wollen die Anbieter einen Teil ihrer Einnahmen für wohltätige Zwecke spenden, zum Beispiel für eine Hundeschutzorganisation.

Holly Golightlys Erbe: Frühstück mit dem Drehbuch

Für umgerechnet mehr als fünf Millionen Euro wurden vor ein paar Jahren persönliche Gegenstände von Audrey Hepburn versteigert. Das meiste Geld zahlte ein unbekannter Fan für Hepburns persönliches Drehbuch von Truman Capotes Roman „Frühstück bei Tiffany’s“. In der Verfilmung spielte die Schauspielerin die Rolle des umwerfenden Callgirls Holly Golightly, mit der sie unsterblich wurde.

Stilikone: Audrey Hepburn als Holly Golightly. www.imago-images.de

Das Script mit Notizen der Schauspielerin wurde vom Londoner Auktionshaus Christie’s für die Summe von rund 719.000 Euro versteigert. „Wir waren vollkommen entzückt über die überwältigende Nachfrage nach der privaten Sammlung von Audrey Hepburn“, sagte Christie’s-Vertreter Adrian Hume-Sayer der Nachrichtenagentur AFP.