Marcus Mumford changiert ziwschen Düsterkeit und Hoffnung. Immer schon. Auf der einen Seite versuchten 2010 mit ihm hunderttausende Millennials über eine unerwiderte Liebe zu den Zeilen von „White Blank Page“ hinwegzukommen – You desired my attention, But denied my affections, my affections, So tell me now, where was my fault

In loving you with my whole heart. Liebeskummer am Limit.

Auf der anderen Seite waren da Lieder auf demselben Album – „Sigh no more“– die den Glauben an die Liebe tausendfach zurückgaben. Marcus Mumford sang: There will come a time, you'll see, with no more tears, And love will not break your heart, but dismiss your fears. Er brachte diese Zeilen mit einer solchen Inbrunst hevor, dass sie ihresgleichen suchten. Dabei wurde er stets von eingängigen Folk-, Rock- und Popmelodien begleitet. Das Gefühlschaos von Marcus Mumford war das aller Zwanzigjährigen und es war perfekt.

Mumford and Sons neben David Guetta und Macklemore

Nun also stand Marcus wieder nach Jahren der Abwesenheit auf einer deutschen Bühne und mit ihm seine Band Mumford and Sons. Wie hat er sich in all den Jahren gemacht, ist seine Stimme schwächer, sind seine Lieder einfallsloser geworden?

Fakt ist: Mumford and Sons passen nicht so recht in das elektrolastige, saubere Lollapalooza, wo sie an diesem Abend mit leichter Verzögerung um 19.50 Uhr performen. Neben Acts wie Macklemore, Mimi Webb oder David Guetta wirkt die Band wie ein Fremdkörper. Zu nachdenklich die Texte, zu gitarrenlastig die Sounds.

„Sigh no more“ war bei Kritikern beliebtes Album von Mumford and Sons

Laura, 28, und Franzi, 30, ficht das nicht an. Sie sind wegen Mumford and Sons hier. Schon über zehn Jahre sind die beiden Fans und nun extra aus Heilbronn angereist. Dass die Lyrics von Pastorensohn Marcus Mumford oft spirituell sind, stört sie nicht. Im Gegenteil. In Zeiten wie diesen gebe das Orientierung. Die gehe bei der ganzen Ablenkung „durch Süchte“ oft verloren. Mumford and Sons brächten einen wieder zurück ins Hier und Jetzt. Die beiden jungen Frauen machen sich gerade auf den Weg in Richtung Main Stage North auf dem Gelände im Olympiapark.

Hier spielen Mumford and Sons zunächst ein eher langweiliges Lied. Es stammt von einer jüngeren Platte. Die von Kritikern noch bei „Sigh no more“ so hochgelobte Band, hat für die darauffolgenden Alben viel Kritik einstecken müssen. Zu belanglos seien die Lieder, Mumford and Sons hätten an Dynamik verloren.

Lyrics von „The Cave“ von Mumford and Sons

Doch als hätte die Band es geahnt: Mit „Little Lion Man“ folgt an diesem Abend einer ihrer größten Hits aus früheren Zeiten. Marcus Mumford verstummt beim Refrain und lässt die Menge singen: But it was not your fault but mine, And it was your heart on the line, I really fucked it up this time, Didn't I, my dear? Ein emotionales Feuerwerk aus den 2010er Jahren.

Mit Feuerwerk beginnt auch die Show, zu der Max, Moritz und Simon gekommen sind. Einer der Mittzwanziger hat sich Zeilen aus „The Cave“ tätowieren lassen. Es war eine Entscheidung für das Prinzip Hoffnung, das Marcus Mumford besingt: And I will hold on hope, And I won't let you choke, On the noose around your neck, And I'll find strength in pain, And I will change my ways, I'll know my name as it's called again.

Marcus Mumford als Sympathieträger

Mumford and Sons haben sichtlich Spaß auf der Bühne. Marcus Mumford sucht immer wieder die Nähe zum Publikum, und er und seine Band scheinen zu wissen, dass das Publikum nach den „Sigh no More“-Hits lechzt. Zwischendrin stimmt die Band zwar immer mal wieder ein Lied an, das den Drive von früher vermissen lässt, aber im Großen und Ganzen ist vor allem Marcus Mumford noch ganz der alte, finster-charmante Sympathieträger von damals. An diesem ersten Lollapalooza-Tag trägt er ein weißes Jacket, dessen er sich aber als er sich ans Schlagzeug setzt, entledigt. Die Hemdsärmel hochkrempelt, im Ohr zwei kleine Ringe, um den Hals eine Kette mit dem Initial „M“ ist er auch heute noch für viele hier ein gutaussehender Mann.

So auch für zwei Frauen, die sich als Gini, 43, und Jumi, 37, vorstellen. Die beiden kommen aus Innsbruck und sind sichtlich berührt. „Awake my soul – das hat er gemacht!“, sagt Gini. „Awake my Soul“ war das letzte Lied des Konzerts und stammt ebenfalls von „Sigh no more“. Der tätowierte Max fasst das Konzert so zusammen: „Es war eine emotionale Reise.“

Viele im Publikum sind verheiratet oder haben ihre Kinder mitgebracht. In den Augenfältchen der Mitt- und Enddreißiger setzt sich Glitzer ab. Die Millennials sind erwachsen geworden. Marcus Mumford haben sie nie vergessen.