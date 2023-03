Lynyrd Skynyrd: Gitarrist Gary Rossington gestorben Lynyrd Skynyrd gelten seit den 1970er Jahren als eine der wichtigsten Bands des Southern Rock. Jetzt ist ihr letztes Gründungsmitglied Gary Rossington gestor... dpa

ARCHIV - Lynyrd Skynyrd-Gitarrist Gary Rossington starb im Alter von 71 Jahren. Owen Sweeney/Invision/AP/dpa

Jacksonville (dpa) -Der US-amerikanische Gitarrist und Songwriter Gary Rossington ist am Sonntag gestorben. Das bestätigte die legendäre US-Rockband Lynyrd Skynyrd auf ihrer Facebook-Seite. Lieder wie „Sweet Home Alabama“ (1974) und „What's Your Name“ (1977) machten die Gruppe aus Jacksonville in Florida weltberühmt.