Madonna im Plewka-Sound - „Between The 80's“ „Let's Dance“ von David Bowie oder „Wild Boys“ von Duran Duran - die Ohrwürmer der 1980er Jahre hat das Duo Jan Plewka und Marco Schmedtje neu interpretiert.... Stephanie Lettgen , dpa

ARCHIV - Sänger und Songwriter Jan Plewka (l) und Gitarrist Marco Schmedtje legen ein 80er-Coveralbum vor. Georg Wendt/dpa

Hamburg -Der erste Kuss am Autoscooter oder der erste Liebeskummer: Auf seinem neuen Cover-Album „Between The 80's“ reist das Duo Jan Plewka und Marco Schmedtje zurück in seine Jugendzeit. Der Frontmann der Hamburger Band Selig, Plewka, und sein langjähriger Musikerkollege Schmedtje haben die großen Hits dieses Jahrzehnts ausgewählt: „Africa“ von Toto, Michael Jacksons „Billie Jean“ und „The Power Of Love“ von Frankie Goes To Hollywood gehören zu den zwölf Klassikern, die sie auf der Platte präsentieren. Dabei kleben sie nicht an den Vorbildern, sondern schaffen es, die Songs ruhig bis melancholisch neu zu interpretieren.