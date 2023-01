Welttournee: Madonna kündigt Auftritt in Berlin an Popstar Madonna kommt in diesem Jahr nach Berlin. Im Rahmen ihrer „Celebration Tour“ tritt sie am 28. November in der Mercedes-Benz-Arena. dpa

Sängerin Madonna spricht bei den MTV Video Music Awards im Barclays Center (Archivbild). dpa/Charles Sykes

Berlin -Die US-amerikanische Sängerin Madonna (64) kommt in diesem Jahr nach Berlin. Im Rahmen ihrer „Celebration Tour“ trete sie am 28. November in der Mercedes-Benz-Arena auf, teilte die Live Nation Konzertdirektion am Dienstag mit. Es ist eines von nur zwei Konzerten in Deutschland. Am 15. November ist ein Auftritt in Köln geplant.