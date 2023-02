Mafia-Drama gewinnt ersten Berlinale-Serienpreis Die Serie „The Good Mothers“ überzeugte die Jury mit einem ultra-realitischen Eindruck. Es geht um drei Frauen in einer italienischen Mafia-Familie. Das Dram... dpa

Berlin -Zum ersten Mal ist beim Berlinale-Filmfestival eine Serie ausgezeichnet worden. Der Berlinale Series Award ging am Mittwochabend an das Drama „The Good Mothers“. Die italienisch-britische Produktion erzählt die Geschichte dreier Frauen, die in die italienische Mafia-Familie 'Ndrangheta hineingeboren wurden und sich mit einer Staatsanwältin zusammentun, um das brutale System von innen zu zerstören.