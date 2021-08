Berlin - Irgendwie fühlt es sich immer noch seltsam an, nach über einem Jahr mit Corona plötzlich in Straßenbahnen, Parks sowie bei kulturellen Feiereien neben so vielen Menschen zu verweilen. Alles so hektisch! Lautes Geplapper, Musik aus Lautsprechern, Geräusche ziehen schneller vorbei, als sie ins Bewusstsein dringen können. Doch wie sollte eine langsame Rückkehr ins soziale Umfeld klingen?

Der Produzent und DJ Niall Mannion, den die meisten unter seinem Künstlernamen Mano Le Tough kennen, hat eine Antwort darauf gefunden. „At The Moment“ heißt sein neues Album, das bei der Berliner Plattenfirma Pampa Records erscheint. Es ist ein Label-Debüt für den gebürtigen Iren, der mittlerweile in Zürich lebt, und eine Rückkoppelung in die deutsche Hauptstadt. Seine ersten zwei Platten „Changing Days“ und „Trails“ produzierte er hierzulande, die Werke erschienen allerdings bei der Münchner Institution Permanent Vacation. Die neue Zusammenarbeit hat sich gelohnt, meint Mannion jetzt. Pampa-Chef DJ Koze habe ihn „sehr ermutigt, besonders bei den Vocal-Tracks“.