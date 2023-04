Marathonmann: Eine Ostergeschichte von Alexander Osang

Im letzten Frühjahr rannte mich bei einer Drehortbesichtigung im Tegeler Forst ein Marathonläufer um. Er sah afrikanisch aus, jedenfalls von hinten. Ich hatte den Eindruck, dass er ein wenig humpelte. Er räumte mich mit seiner Schulter aus dem Weg, eine überraschend harte Schulter für diesen zerbrechlich wirkenden Mann, der bald zwischen den Bäumen verschwand. Ich lag auf einem Rasenstück und sah ihm hinterher. Die Strecke war nicht gesichert, aber es war klar, dass es sich um einen organisierten Lauf handelte, denn der Mann trug eine Startnummer. Die 8.

Ich blieb im Gras sitzen und wartete auf den nächsten Läufer, der etwa zwei Minuten später folgte. Ich war mir sicher, dass mein Mann ganz vorn lief, aber als ich zwei Tage später im Internet die Siegerliste des – wie ich inzwischen wusste – 6. Tegeler Ostermarathons einsah, hatte ein Mann aus Tschechien gewonnen, ein Weißer. Auch die Plätze zwei und drei waren an weiße Läufer gegangen. Der zweite kam aus Polen, der dritte aus Hennigsdorf. Ich hatte ihre Gesichter auf Google gesucht, um ganz sicherzugehen. Ich fürchtete, dass ich den Sieg des schwarzen Mannes verhindert hatte. Eine Weile brachte mich der Gedanke fast um den Verstand. Ich hatte Angst, mich in der Öffentlichkeit rechtfertigen zu müssen, Debattengegenstand zu werden, ein Beispiel. Aber irgendwann vergaß ich es.



Die Idee jedenfalls, selbst mal bei so einem Marathon mitzulaufen, entstand, glaube ich, letztes Ostern. In meiner Jugend war ich eher ein Sprinter gewesen. Ich war ein Mann für die Kurzstrecke.

In der Pandemie hatte ich mir mehr oder weniger gedankenlos ein paar Laufschuhe gekauft, die eine Weile als Vorwurf in unserer Wohnung herumstanden. Irgendwann, es war die Zeit, in der Suza immer wieder erklärte, es müsse sich etwas ändern, zog ich sie an. Ich lief in unserem Park, der voller Leute war, denen ich ansah, dass sie auch irgendetwas ändern wollten. Manche grüßten mich stumm, weil sie den Eindruck zu haben schienen, wir arbeiteten hier an einem gemeinsamen Projekt.

Es war so voll, dass Läufer mir auswichen, weil sie Angst hatten, sich auch unter freiem Himmel anzustecken. Alle rannten vor allem weg. Ein paar mal bin ich mit dem Auto an den Stadtrand gefahren, meist in den Norden, und bin auf schlammigen Wegen durch Industrielandschaften geirrt. Es ist erstaunlich, wie hässlich Berlin an den Rändern ist, wo es in Brandenburg ausfranst. Strommasten, Tankstellen, Parkplätze, Windräder und Häuser mit glänzenden Dachfliesen, in die Leute aus der Innenstadt flüchten, um noch mal ganz neu anzufangen. Alles ziemlich hoffnungslos, genau wie mein Versuch, etwas zu ändern.

Als ich von so einem Laufausflug nach Malchow zurückkam, standen zwei große Koffer im Flur. Einer gehörte mir. Ich dachte, ich hätte eine Urlaubsreise vergessen, was mir schon passiert ist. Aber das war es nicht. Suza zog aus. Zunächst mal zu ihrer Mutter nach Steglitz, wie sie sagte, und dann in die Kreuzberger Wohnung einer ehemaligen Schulfreundin, die für zwei Jahre nach Portugal auswanderte. Meinen Koffer würde sie mir natürlich zurückbringen. Es waren eine Menge Details, die sie ausgesprudelt hatte, bevor ich überhaupt richtig in der Wohnung war.

Ich sagte noch: „Jetzt habe ich für dich extra mit dem Laufen angefangen.“



Sie sagte: „Genau das meine ich.“



Ich fragte: „Was meinst du?“



Sie sagte: „Du verstehst es einfach nicht. Es geht mir nicht ums Laufen.“

Ich hätte natürlich fragen können, worum es ihr dann gehe, aber ich ahnte, dass das nichts ändern würde, und wusste auch nicht, ob ich das überhaupt wollte. Ich hatte keine Kraft mehr, irgendein neues Projekt anzufangen. Malen, Vogelbeobachtung, Pilates, was weiß ich. Zwei Jahre nach Portugal auswandern, schon das zeigte doch die ganze Vergeblichkeit. Man kam einfach nicht weg.

Meinen Koffer hat Suza nie zurückgebracht. Es ist ein schöner Rimowa-Koffer, aber eigentlich brauch ich ihn nicht. Und jetzt, da wir fast genauso lange getrennt sind, wie wir zusammen waren, möchte ich nicht mehr danach fragen. Ich habe immer mal überlegt, wohin wir eigentlich in den Urlaub hätten fahren können, an diesem Tag, als ich aus Malchow zurückkam, aber mir ist nichts eingefallen. Ich weiß, dass bei vielen Menschen in den Corona-Jahren ein großes Fernweh entstanden ist. Ich aber wüsste nicht, wohin und warum.

Jedenfalls hatte ich Suza geholfen, ihre Sachen runterzutragen zum Auto ihrer Freundin, die mich feindselig anstarrte. Ich stand auf der Straße, sah meiner Lebensgefährtin hinterher und bereute, dass ich sie am Ende nicht noch einmal Susanne genannt hatte, denn das war ihr richtiger Name. Suza wünschte sie sich nur, damit etwas anders wurde. Es hatte mich unglaublich angestrengt, sie Suza zu nennen, allein dieses Z richtig auszusprechen, war hart. Als das Auto weg war, bog ein Nachbar um die Ecke, der vom Laufen aus dem Park zurückkam. Er nickte mir zu, vermutlich weil ich immer noch die Laufsachen trug. Ich nickte zurück. Eine Art Staffelübergabe.

Ich war dann in den Park gerannt, noch mal vier Runden, große Runden. Hier hatte es zum ersten Mal funktioniert: Meinen Körper verlassen und ihn gleichzeitig spüren. Ich hatte das Gefühl, ganz bei mir zu sein. In den Wochen danach bin ich viel gelaufen. Um ehrlich zu sein, war es nie wieder so schön, wie an dem Tag, als Suza auszog. Irgendwann dachte ich, dass die Leichtigkeit, die ich damals empfunden hatte, gar nichts mit dem Laufen zu tun gehabt hatte, aber da hing ich schon an der Nadel. Ich brauchte die Routine, und ich merkte, wie ich besser wurde, schneller, leichter.

In meinem Alltag ging es gerade nicht voran, auch nicht im beruflichen.



Ich arbeitete als Redakteur für eine politische Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der Name ist unerheblich, das Problem war ja überall dasselbe. Uns gingen die Experten aus.

Am Ende des ersten Corona-Jahres kam Jan-Peter, unser Redaktionsleiter, auf die Idee, Pro- und Contra-Teams unter den Redakteuren zu bilden. Ich war, zusammen mit Mareike Schmidt, im Contra-Team, dessen Aufgabe es war, Gegner der Corona-Maßnahmen zu rekrutieren. Wir waren natürlich das kleinere Team, bei Pro arbeiteten zwölf Leute. Unser Vorteil war, dass wir in der Regel nur einen Gegner benötigten, der Nachteil war, dass die Gegner immer weniger Lust hatten, sich dieser Übermacht der Vernunft am Studiotisch auszuliefern. Wir hatten auch kaum Argumente, mit denen wir sie anwerben konnten. Es war unmöglich zu sagen: „Ihre Stimme ist uns so wichtig. Sie repräsentieren eine schweigende Mehrheit.“ Wenn das rausgekommen wäre, hätten uns der Sender nicht halten können. Ich glaube, ich hätte dann selbst meine Entlassung gefordert, damals. So war ich drauf, wenn ich mich richtig erinnere.

Es gab fünf, sechs Kandidaten, die man nicht überzeugen musste. Aber die teilten wir uns ja mit den anderen Talkshows.



„Ein bisschen Vielfalt muss auch bei den Schwurblern sein“, sagte Jan-Peter.

Das war zwei Jahre lang das Motto in meinem Team. Wir hatten eine Liste mit den prominentesten Contra-Köpfen. Die durften nicht häufiger als viermal im Jahr ran, 2021, im zweiten Corona-Jahr, hatten wir bereits im August unser Pulver verschossen. Die einzige Entspannung waren Sendungen, in denen nur Pro-Leute zusammenkamen. Einen Chor, nannten wir die. Oder auch Royal Flash. Im Dezember ging Mareike in die Nervenklinik. Niemand wusste, woran genau sie litt, aber jeder verstand sie.

Ab Jahresbeginn war ich allein. Dann begann der Krieg in der Ukraine. Das machte es einerseits einfacher und andererseits schwieriger. Es gab mehr Themenfelder, aber dieselbe Problemstellung, grundsätzlich. Ich blieb im Contra-Team, weil ich mich, wie Jan-Peter sagte, mit den Idioten auskannte. Es stellte sich heraus, dass sich die Kandidaten, die gegen die Corona-Maßnahmen waren, mit denen, die gegen Kampfpanzer waren, oft überschnitten. Dann war Corona vorbei, und dieses Phänomen auch. Mareikes Probleme schienen chronisch zu werden. Ich bekam eine Werkstudentin namens Lea zugeteilt, die für eine Pauschale arbeitete und sich in unserem Contra-Team in eine Art Aktivistin verwandelte. Wenn sie das nicht schon vorher gewesen war. Ich mochte sie. Sie sprach aus, was sie fühlte. Sie war Mitte zwanzig, und gelegentlich hatte ich den Eindruck, dass sie sowas war wie mein einstiges Gewissen, auch wenn ich nicht mehr wusste, ob es das überhaupt jemals gegeben hatte.

Die einzige Chance, nicht in der Klinik zu landen wie Mareike, schien das Laufen zu sein. Manchmal lief ich anderthalb oder sogar zwei Stunden und hielt im runners high große, wenn auch stumme Reden in der Redaktionskonferenz. Danach trank ich Bier, um runterzukommen, drei, vier Bier jeden Abend. Ich kaufte mir ein zweites Paar Laufschuhe und dann, vor genau einem Jahr, rannte mich im Tegeler Forst der schwarze Marathon-Läufer mit der Startnummer 8 um, als ich den Drehort für einen Einspielfilm besichtigte, mit dem wir einen Talkshowgast vorstellen wollten.

Kurz darauf bewarb ich mich für den nächsten Ostermarathon, den siebten. Das Startgeld betrug 40 Euro.



Ein Dreivierteljahr später, am Aschermittwoch, traf das Päckchen mit der Startnummer ein, und ich bekam Angst vor meiner eigenen Courage. Im Winter war ich ja nur wenig gelaufen, vielleicht, weil die Spannung vorübergehend nachgelassen hatte.

Die Pro- und Contra-Teams waren inzwischen aufgelöst worden, Mareike war aus der Nervenklinik direkt in eine Ratgebersendung gewechselt. Im November hatte ich nach unser letzten großen Corona-Sendung eine kurze Affäre mit einer Virologin begonnen, die bei der Brandenburger Wasserwirtschaft arbeitete und mehrfach Gast in unserer Show gewesen war. Ein neues, attraktives Gesicht der Wissenschaft, wie Jan-Peter sagte. Ich teilte mir mit ihr ein Taxi in die Stadt. Wir tranken noch einen Absacker an der Bar ihres Hotels, wo uns, vor allem aber ihr klar wurde, dass mit dem Ende von Corona ein Lebensabschnitt zu Ende ging. Eine anstrengende, aber, zumindest schien es in dieser Nacht so, auch irgendwie abenteuerliche Zeit. Es hielt bis November. Kurz nach Neujahr bekam ich eine Postkarte von Suza aus Marokko, wo sie „mit Till“ wandern war. Ich hatte keine Ahnung, wer Till war, aber er hatte die Karte unterzeichnet. Ein fremder Wanderer. Ein Gruß aus einer Welt, mit der ich nichts mehr zu tun hatte.

In dem Kuvert der Ostermarathon-Organisatoren befand sich neben der Startnummer ein Computerchip, den man sich an den Schuh binden musste, eine Tüte mit Magnesiumpulver und eine Tube „Dr. Jacoby’s“-Pferdesalbe gegen Gelenkschmerzen sowie eine Streckenkarte. Start und Ziel war an einem Vereinsheim am Hohenzollernkanal. Die Strecke führte an Villa Borsig, Konradshöhe, innerdeutscher Grenze und Hennigsdorf vorbei. Da war alles dabei: das deutsche Großkapital, die Mauertoten, die Kleingärtner und der höchste kirchliche Feiertag. Mir fiel ein, dass ich die Villa Borsig, die ja das Gästehaus des Außenministeriums ist, mal für ein Talk Special mit dem vorletzten deutschen Außenminister gebucht hatte. Das wiederum erinnerte mich an die Lauffibel eines noch älteren deutschen Außenministers, Joschka Fischer: „Mein langer Lauf zu mir selbst“.

Ich bestellte das Buch und entdeckte es wie ein Wunder. Er schien es für mich geschrieben zu haben. Die Krisen der Welt und die eigenen verschmolzen beim Ausdauerlauf. Fischer schilderte gleich auf den ersten Seiten eine persönliche Lebenskrise. Gescheiterte Ehe, Übergewicht, Kurzatmigkeit. Wenn er nicht angefangen hätte zu laufen, schrieb er, „hätte der persönliche Absturz im wahrsten Sinne des Wortes gedroht“.

Ich las in dem Buch wie in einer heiligen Schrift. Die Zeitspanne, die mir bis zum 7. Berliner Ostermarathon blieb, entsprach genau der christlichen Fastenzeit. Ich stellte meine Ernährung um und hörte mit dem Biertrinken auf. „Fleisch, Wurst und Wein verloren an Attraktivität“, las ich bei Joschka Fischer.

Ich informierte meine Kollegen über Fortschritte, oft in der Themenkonferenz. Manchmal erschien ich in Laufsachen zur Arbeit. Ich brachte eine Waage mit zum Dienst, eine Faszienrolle und ein Dehnungsband, ich kochte mir Läufermahlzeiten vor und wärmte sie in der Mikrowelle unserer kleinen Büroküche auf. Einmal überraschte mich Jan-Peter auf der Herrentoilette dabei, wie ich mir die Brustwarzen für meinen Zweieinhalbstundenlauf in den Feierabend abklebte, um sie im Regen nicht aufzuscheuern. Ich zeigte ihm, worauf es dabei ankam. Er sah durch mich hindurch und ging, bevor ich ihm erklären konnte, wofür ich die Vaseline brauchte, die auf dem Waschbecken stand.

Einen Arzt, der Gast eines Kriegstalks war, um für unmittelbare Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland zu plädieren, verwickelte ich beim anschließenden Geplauder in eine Diskussion über die unterschiedliche Fettverbrennung von Athleten und Freizeitsportlern. Der Mann, der für „Ärzte ohne Grenzen“ in den schlimmsten Krisenregionen der Welt unterwegs war, war in der Sendung von einer ukrainischen Bloggerin, einer Frau aus einem Berliner Thinktank und einem pensionierten Bundeswehrgeneral heftig attackiert worden. Die biochemischen Prozesse, die in meinem Körper bei Kilometer 37 stattfinden würden, erschienen ihm sicherlich etwas abseitig. Aber es war nun mal das, was mich interessierte. Nicht die Schlacht um Mariupol, sondern der Moment, in dem der Mann mit dem Hammer kam. Der Arzt sah mich aus traurigen Augen an.

Ich schaffte nur die Hälfte der vom Ex-Außenminister empfohlenen Langläufe, die meinen Stoffwechsel auf die Strapaze vorbereiten sollten. Dennoch glaubte ich am Morgen des Ostersonnabends, dass ich keine vier Stunden für den Marathon benötigen würde. Ich hatte in den letzten sechs Wochen fünf Kilo verloren, gut geschlafen und am Karfreitag zwei große Teller Nudeln gegessen. Ich brauchte Kohlenhydrate. Meine Praktikantin Lea schickte mir morgens ein Läufer-Emoji, was mich so berührte, dass ich in mein leichtes Frühstück weinte. Haferflocken, Leinsamen, Mandelmilch, geschnittene Banane. Die Werksstudentin war mein Lebensmensch.

Ich verpasste eine S-Bahn und kam erst zwanzig Minuten vor dem Startschuss beim Vereinsheim an. Es war eine Westberliner Randgegend, die Straßen trugen Nummern. Es gab Kleingartenanlagen, Arbeitersiedlungen, Bootshäuser und einen langen Schießstand. Es fühlte sich an, als würde ich nochmal zur Armee eingezogen.

Der Läuferpulk summte mit nervöser Energie, obwohl die meisten aussahen wie Freizeitsportler. Drei Männer hatten sich als Osterhasen verkleidet, einer als Jesus. Er trug einen Lendenschurz, eine Dornenkrone, aber auch eine Startnummer und Asics-Laufschuhe, die nicht billig aussahen. Es gab Laufgruppen, ein paar ältere Läufer, denen man ansah, dass sie regelmäßig trainierten; zwei Drittel, so schätzte ich, waren männlich. Ganz vorn stand, abgesperrt durch ein Flatterband, eine kleine Gruppe von Läufern, die, so nahm ich an, ein Startgeld bekommen hatten, wenn auch sicher kein hohes. Unter ihnen entdeckte ich den Afrikaner, mit dem ich im letzten Jahr zusammengestoßen war. Ich hatte ihn, wie gesagt, nur von hinten gesehen, war mir aber sicher. Er trug diesmal die Nummer 6. Klar: Die 8 hatte ihm kein Glück gebracht.

Ich drängelte mich an den Hasen vorbei, sie kratzten und rochen leicht nach Alkohol. Eine Läufergruppe, auf deren blauen Jerseys „Gronauer Geparden“ stand, versuchte mich zu blocken, aber als der Startschuss fiel, stand ich nur wenige Meter hinter den Profis. Nach fünf Minuten war ich bei ihnen.

Mir war schon klar, dass ich das Tempo nicht lange durchhalten würde, aber ich wollte wenigstens einen Kilometer neben dem Mann laufen, den ich im vorigen Jahr um seinen Sieg gebracht hatte. Die Spitzengruppe wirkte wie ein eigener Organismus, der den Boden prüfte, seine Form, der ein Tempo suchte für die ersten Kilometer. Ich war ein Fremder in dieser Zelle, und das spürten die anderen auch. Interessante Erfahrung. Ich erreichte meinen Mann keuchend, meine Schritte waren absurd lang. Er musterte mich aus dem Augenwinkel.

„It’s me“, rief ich.



Er drehte sich nun leicht zu mir um. Er erkannte mich nicht.



„Last year I ran into you“, rief ich. „I’m sorry about that.“



„Keene Ahnung, wovon du redest“, sagte er.

Offenbar war er nicht aus so großer Entfernung angereist, wie ich vermutet hatte. Er beschleunigte, schoss an die Spitze, die anderen sahen sich an. Der Organismus prüfte seine Optionen. Ich fiel zurück, hatte das Gefühl stehenzubleiben. Eine Weile verbrachte ich mit zwei Männern, die ihre geplante Laufzeit auf den Shirts trugen: „3:15“. Sie sahen pausenlos auf ihre Uhren und schüttelten mich bei Kilometer zehn ab. Ich war mir sicher, dass sie einen Zwischenspurt einlegten, aber wahrscheinlich hielten sie einfach ihr Tempo. Ein paar vereinzelte Läufer überholten mich mit gleichmäßigen Schritten, darunter die ersten Frauen. Ich schloss mich den „Gronauer Geparden“ an.



„Was wollt ihr laufen?“, rief ich einem Geparden zu.



„Deutlich unter vier“, rief er zurück.

Er war vielleicht fünfzig Jahre alt und eigentlich zu dick, um dieses Ziel zu erreichen. Die erste Hälfte beendeten wir bei 1:49. Wir lagen gut in der Zeit. Wenig später schloss der Mann im Jesuskostüm zu uns auf, was mich aus dem Konzept brachte. Plötzlich war die Gruppe zehn Meter vor mir. Eine kleine Lücke, aber ich war nicht in der Lage, sie zu schließen. Ich rannte gegen den Abstand an wie gegen eine Wand, dann gab ich auf und wurde von Läufern erreicht, die aussahen, als hätten sie überhaupt nicht trainiert. Manche hoppelten eher, als dass sie liefen. Eine Frau trug abgeschnittene Jeans. Ein Mann schwenkte eine große ukrainische Fahne, während er mich passierte. Ich dachte an die Kriegssendungen im Laufe der Zeit, an die Grünen im Laufe der Zeit und fragte mich, wie die FDP-Frau mit den langen Zähnen und dem langen Namen noch mal hieß. Am Ende der Straße sah ich den Mann mit dem Hammer warten. Es war, glaube ich, Kilometer 32. Noch zehn, eine Unendlichkeit. Ich spürte den langen Sprint am Anfang des Rennens, überall im Körper spürte ich den. Mir war so übel wie als Kind bei Busfahrten, die Welt flimmerte. Hinter einer Kurve saß der schwarze Mann am Straßenrand. Er hatte aufgegeben, dachte ich. Es war alles meine Schuld. Wieder. Die Beschleunigung am Anfang, als er vor mir flüchtete, würde ihn den Sieg kosten. Ich lief erstmal weiter. Weg von ihm, weg von meinem Opfer. Der Mann mit dem Hammer zog sich panisch zurück. Bei Kilometer 38 lief einer der drei Hasen an mir vorbei. Seine Ohren schlenkerten, er schwankte, aber vielleicht schwankte auch ich. Meine Brust schmerzte, ich schnappte nach Luft. Man musste das weglaufen, da durchlaufen. Durch die Schwäche. Ich spürte den Schweiß auf meiner Haut, er fühlte sich kalt an.

„Wer läuft, schwitzt“, hatte Joschka Fischer geschrieben. „Und wird ergo nass.“



Ergo. Vulgo. Quasi. Die Wörter liebte der deutsche Außenminister.

Fischer führte seine Partei in den Kosovo. Wegen Auschwitz. Sein Nachfolger, den ich in der Borsig Villa getroffen hatte, war wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Plötzlich war mir klar, dass ich mich freiwillig für den Krieg in der Ukraine melden müsste. Vorher würde ich die Virologin der Wasserbetriebe heiraten. Sie würde in Brandenburg auf mich warten. Kriegerbraut. „Wait for the love of a traveling soldier“, sangen die Dixie Chicks bei Kilometer 39. Die Läufer tanzten dem Ziel entgegen. Ein Countrysong, natürlich. „Don’t worry, I won’t be able to write for a while.“ Ich könnte einen Blog schreiben und an Lea senden, dachte ich. Oder einen Podcast von der Front. Sie könnten mich ab und zu in unsere Sendung schalten. Schutzhelmkamera im Schützengraben. Kilometer 40. Ich würde das zu Ende bringen. Ich würde, im Interview auf der Ziellinie, diesen Lauf, den ersten Marathon im Leben, meinem afrikanischen Freund widmen. Ich war mir inzwischen sicher, dass sie die Ziellinie verschoben hatten. Wir hatten uns verlaufen, das Grün verschwamm, die Bäume kippten vom Himmel, mein Hirn schlug wie ein Herz. Am Horizont sah ich ein Flatterband, daneben leuchtete eine rote Digitaluhr wie das ewige Licht. Ich lief darauf zu. Es wurde hell. „Never more to be alone. When the soldier is coming home.“ Mein Freund tauchte neben mir auf, die Nummer sechs. Ich ergriff seine Hand, wir liefen zusammen durchs Ziel.

„I never hold the hand of another guy“, sangen die Dixie Chicks und alle stimmten ein. Ein Chor. Ein Royal Flash.



Zum ersten Mal seit langer Zeit war die Welt wieder eins.



*

Sascha Günther hatte die Uhr im Auge, die sich unaufhaltsam der Vier-Stunden-Marke näherte. Er hatte ein Jahr lang trainiert, um darunter zu bleiben. Es war sein dritter Anlauf bei diesem kleinen Marathon, den er mochte, weil er unprätenziös war und durch Hennigsdorf führte, wo er geboren war. Noch zehn Sekunden, neun, neben ihm taumelte ein Mann, der ein Lied sang. Ein englisches Lied. Er war in seinem Alter, Anfang 50, aber deutlich dünner, so ausgemergelt, als habe er eine lange Reise hinter sich. Sein Blick war fiebrig. Günther sah ihn an, was der Mann misszuverstehen schien. Er griff sich seine Hand. Sascha Günther wollte sich losmachen, aber es war der stählerne Griff eines Ertrinkenden. Sie überquerten die Ziellinie gemeinsam, Günther sah auf die Uhr. 3:59:58. Der Mann fiel um und riss ihn mit zu Boden.

Sie lagen auf dem Waldboden wie ein Paar.



„Geschafft“, sagte Günther nach einer Weile, aber der Mann neben ihm reagierte nicht. Er atmete nicht mal. Er lag da, als sei er wirklich angekommen. Ein Stein. Sascha Günther schloss kurz die Augen, und als er sie wieder öffnete, beugte sich ein bärtiger Mann zu ihnen, der eine Dornenkrone im Haar trug und sagte: Ich bin Arzt.