Margot Robbie fand „Barbie“-Dreh „furchtbar peinlich“ Bei ihrem Dreh zum „Barbie“-Film hat sich US-Schauspielerin Margot Robbie in knalligen Rollschuh-Outfits in der Öffentlichkeit gezeigt. Im Nachhinein sei ihr... dpa

ARCHIV - Schauspielerin Margot Robbie spielt die Barbie im entsprechenden Film. Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Mit so vielen Zuschauern hatte sie wohl nicht gerechnet: Hollywoodstar Margot Robbie waren die öffentlichen Dreharbeiten des „Barbie“-Films nach eigenen Worten äußert unangenehm. „Ich kann dir nicht sagen, wie furchtbar peinlich das für uns beide war“, sagte die 32-Jährige dem Moderator Jimmy Fallon. Der zeigte in seiner Tonight Show ein Foto, auf dem Robbie und „Ken“-Darsteller Ryan Gosling in knalligen Rollschuh-Outfits zu sehen sind. „Ich dachte: "Das hier ist der demütigendste Moment meines Lebens".“