Maria Schrader: Umdenken in der Filmbranche seit #MeToo In Maria Schraders Film „She Said“ geht es um den Fall Harvey Weinstein, der die #MeToo-Bewegung maßgeblich mit auslöste. Seitdem habe die Filmbranche dazu g... dpa

Berlin -Die Regisseurin Maria Schrader sieht seit der #MeToo-Debatte ein Umdenken in der Filmbranche und anderen Arbeitswelten. Das sagte die 57-Jährige am Dienstagabend in Berlin vor der Deutschlandpremiere ihres Films „She Said“.