Mariah Carey und Wham! erobern die Charts Es weihnachtet schon sehr in den deutschen Musikcharts. Natürlich dürfen zwei besondere Songs nicht fehlen. dpa

Baden-Baden -Wenn Mariah Careys Single „All I Want For Christmas Is You“ die Spitze der Charts stürmt, weiß man: Es ist wieder Adventszeit. Zusammen mit „Last Christmas“ von Wham! besetzen die beiden Weihnachtsklassiker schon wieder Anfang Dezember die Doppelspitze in den Single-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.