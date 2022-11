Mariah Carey wird Broadway-Produzentin Mariah Carey ist ein großer Fan von Marilyn Monroe. Deshalb wollte sie unbedingt dabei sein, als sie von dem Musical „Some Like It Hot“ hörte. dpa

New York -Die US-Musikerin Mariah Carey (52) steigt als Produzentin am New Yorker Broadway ein. Carey werde Mit-Produzentin des Musicals „Some Like It Hot“, das am 11. Dezember Premiere feiern soll, teilten die Veranstalter mit.