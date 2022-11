Mariah und Wham! wieder in Top 100 Woran erkennt man, dass bald Weihnachten ist? Mariah Carey und Wham! entern die Charts. dpa

ARCHIV - Kein Weihnachten ohne Mariah Carey. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Baden-Baden -Alle Jahre wieder: Früher und sogar höher eingestiegen in den Charts als letztes Jahr sind 2022 die zwei erfolgreichsten Weihnachtspopsongs wieder da. „Mariah Careys 'All I Want For Christmas Is You' kehrt auf Rang 44 zurück, 'Last Christmas' von Wham auf 49“, teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit.