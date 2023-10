Märkisches Museum vor mehrjähriger Sanierung

Berlin -Vor der mehrjährigen Sanierung des Märkischen Museums hat der Vorstand und künstlerische Direktor des Stadtmuseums Berlin, Paul Spies, am Mittwoch symbolisch den Schlüssel für den Umbau an Kultursenator Joe Chialo (CDU) übergeben. Nachdem das denkmalgeschützte Gebäude in den vergangenen Monaten komplett geräumt wurde, steht nun der Baubeginn unmittelbar bevor. Auch das Marinehaus gehört zum Gesamtprojekt „Kreativquartier am Köllnischen Park“.

Das Stammhaus im denkmalgeschützten Gebäude am Märkischen Ufer war 1908 eröffnet worden. Galt das vom Architekten Ludwig Hoffmann entworfene Haus damals als hochmodernes Gebäude, muss es nun saniert und umfassend modernisiert werden. In einigen Jahren soll es als zeitgemäßes Stadtmuseum wieder öffnen.

Während der Bauzeit werden Stücke des Stadtmuseums Berlin in Ausstellungen anderer Institutionen gezeigt. Noch vor Wiedereröffnung will das Stadtmuseum im ehemaligen Marinehaus einen weiteren Standort am Köllnischen Park eröffnen. Auch der bisher gesperrte Turm des Märkischen Museums soll dauerhaft zugänglich werden.

Die anderen Museen der Stiftung bleiben während der Schließzeit des Märkischen Museums geöffnet. Dazu zählen die Berlin-Ausstellung im Humboldt Forum, die Museen Ephraim-Palais, Nikolaikirche und Knoblauchhaus im Nikolaiviertel sowie das Museumsdorf Düppel.