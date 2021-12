Es ist noch nicht allzu lange her, dass die so unterschiedlichen Regionen Europas mit großen Hoffnungen und Reformfantasien bedacht wurden. In diesen leben 500 Millionen Menschen, schrieb etwa die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot, „die unterschiedliche Sprachen sprechen und aus unterschiedlichen Kulturen stammen: Die einen essen lieber Pizza, die anderen lieber Hering, es gibt unterschiedliche Trachten und Bräuche, sehr viele verschiedene Käsesorten und ganz unterschiedliche Häuser“. Sie alle aber seien geeint durch gemeinsame Werte: „Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und eine soziale Marktwirtschaft. Man nennt sie die Werte der europäischen Aufklärung.“