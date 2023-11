Marta Gornickas Wunderwaffe gegen den Krieg im Berliner Gorki-Theater

Es klingt so unschuldig nett, wenn die kleine Polina aus Kiew gleich zu Beginn dieses Abends von den „Schtschedriwki“ erzählt. Jenen ukrainischen Frühlingsliedern, die die Wiederkehr der Vögel besingen und schon in heidnischer Vorzeit zu den wichtigsten Kraftfeldern der ukrainischen Volkskultur zählten. Ohne Schtschedriwki, glaubte man, kämen die Vögel nicht. Ohne Vögel kein Frühling und ohne Frühling keine Ernte. Und so sang man alljährlich nach dem Jahreswechsel von kommenden Schwalben und Ziegen und sang sich kräftig den Wohlstand herbei. Lieder als Wunderwerkzeug gegen die Härten der Realität.

Auch im Gorki-Theater beginnen die 20 Frauen hinter Polina bald leise das bekannteste Frühlingslied von Mykola Leontovych über die Schwalbe zu singen, während an den Proszeniumswänden plötzlich stumm dazu psychologische Kurztexte erscheinen, die von Kriegstraumata berichten und davon, wie Betroffene diese durch Gedächtnisblockaden und Sprachlosigkeit verdrängen.

Immer härter, immer verzweifelter schreien die Frauen ihre wiederkehrenden Schtschedriwka-Wünsche gegen diese Diagnosen an: „Wohl“, „Gesundheit“ ist ukrainisch, belarussisch, polnisch zu hören, während die Frauen selbst sich wie ein atmender Körper vor und zurück bewegen: nach vorne hin ausbreiten, nach hinten sich zu einem Pulk zusammenziehen.

Die polnische Theatermacherin Marta Gornicka, einzigartige Chor-Wiederentdeckerin unter den Theatermachern der Gegenwart, hat den musikalischen Volksmythos der Zaubersprüche und Schtschedriwki für ihre neueste Bühnenarbeit „Mothers – a Song for Wartime“ auf unerhört eindringliche Weise zurück in die Gegenwart geholt. Dass die gemeinschaftliche Beschwörung hier keinen Moment naiv oder kitschig ist, verdankt sich nicht nur ihrer präzisen, vielstimmigen Stimmenführung und wechselhaften Choreografie, sondern vor allem dem entwaffnenden Ernst und der Konzentration ihrer Darstellerinnen.

Sie alle sind Frauen, die aufgrund des Krieges oder der politischen Repression aus Belarus und der Ukraine nach Polen geflohen sind, wo Gornicka mit ihnen zusammen sowohl den Text als auch die chorisch-rhythmische Umsetzung dieses in sich erstaunlich heterogenen Sprechoratoriums entwickelte. Natürlich wird darin von der Gewalt gegen Frauen gesprochen, von der Kriegswaffe Vergewaltigung und wie perfide zeitlos sie wirkt. Auch das traumatisierte Europa, das gelähmt vor der Aggression stehe, wird mit Sarkasmus bedacht.

Wirklich berührend aber wird es, wenn Einzelne aus dem immer neu sich formierenden Chor der vielen hervortreten und die eigene Situation skizzieren. Keine Opfergeschichten, nur kurze Wut-, Trauer-, vor allem aber Hoffnungsgedanken. Der Krieg habe sie lieben gelehrt, hört man da tatsächlich eine Frau aus dem zerstörten Irpin sagen. Und ganz unsentimental bilden alle einen Halbkreis, die Arme so ausgebreitet, dass jede den Kopf der Nachbarin berührt, als wolle sie ihn schützen.



Eine Chorerzählung aus der Kraft der Einzelnen ist dieser Abend, der von dunkler Gewalt erzählt und in heller Menschlichkeit landet.



Mothers - A Song for Wartime. Gorki Theater. Wieder am 4.,9.11., 19 Uhr, Tel: 20221-115