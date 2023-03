Märzrevolution: Giffey erinnert an Rolle der Frauen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) haben am Samstag das „Wochenende der Demokratie“ in Ber... dpa

ARCHIV - Franziska Giffey, Vorsitzende der SPD Berlin, Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) haben am Samstag das „Wochenende der Demokratie“ in Berlin eröffnet. Anlässlich des 175. Jahrestags der Märzrevolution von 1848 erinnerte Giffey an die Rolle von Frauen im damaligen Kampf für Demokratie in Berlin, wie Lucie Lenz und Louise Aston.