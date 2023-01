Matthias Gálvez-Schau in Teterow Die Kunstgalerie Teterow eröffnet das Ausstellungsjahr 2023 mit opulenter Malerei. Erstmals sind großformatige Arbeiten des Berliners Matthias Gálvez im Nord... dpa

PRODUKTION - Der Kulturbahnhof, Sitz der Galerie Teterow. Bernd Wüstneck/dpa

Teterow -Sie heißen „Dame in Rot“ oder „Mars“: Die Kunstgalerie in Teterow (Landkreis Rostock) zeigt zum Start des Ausstellungsjahres 2023 besonders farbintensive und realistische Malerei. Seit Freitag sind in dem Bahnhofsgebäude des Kunstvereins Teterow 26 Werke des Berliner Malers Matthias Gálvez zu sehen. Es ist die erste Ausstellung des 48-jährigen Künstlers nördlich von Berlin, wie Jason Beirow vom Kunstverein Teterow sagte. Gálvez sei in der Kunstszene für opulente und sehr großformatige Bildkunst im Stil italienischer Barockmaler bekannt.