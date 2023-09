Matthias Schulz zu Anna Netrebko: „Ich hoffe, es bleibt alles friedlich“

In der Staatsoper Unter den Linden herrscht hektisches Treiben. Die neue Saison beginnt am 3. Oktober, doch schon an diesem Freitag gibt es den ersten Höhepunkt: Anna Netrebko singt in der Wiederaufnahme von Verdis „Macbeth“. Proteste gegen die russische Sängerin wurden angekündigt. Für den Intendanten Matthias Schulz beginnt das letzte Jahr in Berlin genauso turbulent wie seine gesamte Amtszeit. Er zeigt sich im Gespräch von all den Krisen, die er erlebt hat, unbeeindruckt, und sagt: Die Oper kann ein Anker der Stabilität für eine Gesellschaft in unruhigen Zeiten sein.

Herr Schulz, Sie gehen jetzt in Ihre letzte Spielzeit an der Staatsoper – wie ist Ihre Bilanz der Berliner Jahre?



Wir sind konnten all die Jahre nie einfach geradeaus laufen, es gab ganz viele Unwägbarkeiten. Aber wir haben viel erreicht. Wir bespielen das frisch renovierte Haus mit der ganzen Bandbreite des Repertoires vom Barock bis zum Zeitgenössischen, und das mit neuen Formaten: Neben der klassischen Oper gibt es Uraufführungen, experimentelles Musiktheater, verstärkte Educationarbeit und Aktivitäten, um ein neues Publikum zu erreichen. Wir haben 2019 einen Prozess eingeleitet, bei dem die Unternehmenskultur neu definiert wurde, mit einer klaren Sensibilisierung für das Verhalten im Umgang miteinander. Dann kam Corona und wir mussten wieder durch eine schwierige Zeit. Aber – und das ist nicht selbstverständlich: Wir haben es geschafft, nach der Pandemie unser Publikum zurückzuholen. Das ging nur mit unseren großartigen Mitarbeitern, die das mit viel Herzblut und Emotion möglich gemacht haben. Daran werde ich mich immer gerne erinnern.

Wie sehen Sie die Oper als Institution?



Als Intendant muss ich immer die Entwicklung der Gesamtsituation im Blick haben. Die Oper ist ein Kraftwerk, sie ist aber auch eine Herausforderung auf allen Ebenen. Wir haben beispielsweise selbst umfassende zusätzliche finanzielle Mittel eingeworben, um besondere Projekte der Zugänglichkeit finanzieren zu können. Die Oper ist viel mehr als nur eine Spielstätte: Wir haben die Staatskapelle, die vermehrt auf große Reisen geht, wie haben eine breite Jugendarbeit, viele neue Programme. All das muss man im Blick haben. Da muss vor allem die Unternehmenskultur stimmen. Wir haben vor einigen Jahren einen moderierten Orchesterdialog gehabt und das hat uns sehr geholfen – so etwas bleibt aber ein Prozess, an dem es immer weiter zu arbeiten gilt.

Zeigt sich am Beispiel der Oper generell, dass es Institutionen heute schwer haben? Es gibt keine Gewissheiten und alle müssen sich immer neu erfinden …



Wir beobachten heute ganz sicher eine Schwächung der Institutionen. Alles wird viel stärker hinterfragt. Auch große Institutionen wie die EU oder die Kirchen führen Debatten über notwendige Reformen. Die Oper kann hier ein gesellschaftlicher Ankerpunkt sein, der Menschen zusammenbringt. Bei Umfragen sagen über 90 Prozent der Befragten, dass sie Opern- und Konzerthäuser für wichtig halten. Auch wenn nicht alle von ihnen unsere Angebote in Anspruch nehmen, zeigt sich eine breite Akzeptanz. Hinzu kommt, dass die Opern auch zeigen: Die Breite braucht die Spitze. Wir brauchen Institutionen, die Spitzenleistungen bringen. Wie sehr das über die Grenzen hinauswirken kann, sehen Sie dieser Tage beim Basketball. Das ganze Land freut sich, wenn ein Team eine Spitzenleistung erzielt.

Die Oper also als Stabilitätsanker in einer unruhigen Welt?



Künstlerische Spitzenleistungen brauchen das richtige Umfeld. Die Oper hat Leuchtkraft in die Bildung hinein. Wir dürfen kein geschlossenes System, kein Elfenbeinturm sein. Wir sind kein Elfenbeinturm. Wir sind in der Stadt in dieser Hinsicht mittlerweile eine gesellschaftliche Größe: Wir arbeiten im Bereich des Opernkinderorchesters mit den zwölf bezirklichen Musikschulen zusammen, mit dem Kinderopernhaus sind wir in zehn Bezirken vertreten. Mit anderen Programmen sind wir niedrigschwellig unterwegs, wie zum Beispiel bei „Staatsoper für alle“, „Out of Opera“ – wo Mitglieder der Staatskapelle in Bars spielen – oder der Reihe „Linden21“, wo demnächst eine Musiktheaterhommage an Klaus Nomi zu erleben sein wird.

Musik gehört ja zu den Bereichen, wo neben Spaß auch Leistung gefordert ist. Ohne Leistung kann man nicht Musiker werden. Können Sie damit auch das Bildungssystem befruchten?



Diese Sichtweise muss uns immer bewusst sein. Im Opernhaus gibt es Deadlines. Es muss alles so vorbereitet sein, dass es auf den Punkt genau funktioniert. Hier läuft es nicht nach dem Prinzip „Dabei sein ist alles“. Was wir den jungen Leuten auch zeigen können: Üben nützt. Mit Anstrengung kann man etwas erreichen. Jeder kann etwas zum Erfolg beitragen. Proben sind wichtig, ohne Disziplin geht es nicht. Kinder und Jugendliche können bei uns auch lernen, im Team zusammenzuarbeiten und eigenverantwortlich zu handeln.

Können Sie auf ausreichend gut ausgebildete Kinder zurückgreifen?



Die Musikschulen machen in Berlin eine exzellente Arbeit. Aber wir müssen noch besser werden. Es darf nicht daran scheitern, dass ein Kind, welches ein Instrument lernen will, keinen Platz bekommt. Wir brauchen in den Musikschulen mehr festangestellte Musiklehrer. Die Kinder brauchen einen nachhaltigen Unterricht. Alle müssen das Gefühl haben, wir haben die gleichen Chancen, etwas zu erreichen. Nur so können wir die Kinder dazu bringen, dass sie am Ende eigenverantwortlich handeln.

Wie funktioniert das Kinderorchester?



Das Orchester gibt es seit 2019. Wir haben es geschafft, sogar während der Pandemie weiterzumachen, trotz aller Restriktionen. Jede Stimmgruppe wird von Tandems, je einem Mitglied der Staatskapelle und einer Lehrkraft einer Musikschule, unterrichtet. Das ist ein 18-köpfiges Team. Die Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren musizieren gemeinsam auf der großen Bühne der Staatsoper. Das Ergebnis ist wie beim Joggen: Wenn man gemeinsam läuft, läuft man schneller und weiter. Das Niveau des Orchesters entwickelt sich rasant. Um das zu erreichen, steht nicht nur die Qualität im Fokus. Wir wollen auch möglichst viele Kinder beteiligen und sind froh, dass uns die Musikschulen dabei so wunderbar unterstützen.

In der Oper kann man ja ein interessantes Phänomen feststellen: Die Leistungsträger – etwa die Musiker der Staatskapelle – sind sehr jung, das Publikum eher grau. Wie kann man diese Kluft schließen?



Jeder Schüler sollte einmal mit der Oper in Kontakt gewesen sein. Ohne Kontakt gibt es keine Begeisterung. Ein guter Musikunterricht ist dabei ein Schlüssel und kann nicht ersetzt werden. Im Musikunterricht sollte es eine „Schule des Hörens“ mit den 20 wichtigsten Werke aus Oper und Konzert geben. Und es braucht dafür begeisterungsfähige Lehrer, sie müssen ihre Schüler bei der Hand nehmen. Sie müssen mit ihnen sprechen, die Werke interpretieren. Im Deutschunterricht ist das ja teilweise noch üblich, dass die Lehrer die wichtigsten Theaterstücke mit ihrer Klasse lesen. Das Interesse ist ja da. Wir sehen das bei unserem Instagram-Account, da haben wir bereits über 80.000 Follower, und das sind zumeist junge Menschen. Über Social Media können wir da auch viel erreichen, da bin ich zuversichtlich.

Aber Social Media ist auch ein Problem: Die Leute hören nur noch Snippets, wollen gleich darauf reagieren, suchen Links …



Es stimmt, die Menschen haben wegen Social Media eine viel geringere Aufmerksamkeitsspanne. Aber ich glaube, dass gerade der anachronistische Charakter der Oper Zukunft hat. Denn in der Oper ist alles echt: die Schwingungen der Instrumente, das Raumgefühl, die Bühne, wo immer etwas schiefgehen kann, die Dichte in der Luft. Es gibt eine große Sehnsucht nach Erlebnissen ohne Bildschirm. Die Musik trägt uns in der Oper in eine andere Welt. Social Media kann aber neugierig machen und ein Türöffner sein. Außerdem können neue digitale Formen die Oper künstlerisch bereichern und junge Menschen dort erreichen, wo sich vieles ihrer Lebensrealität abspielt.

Sie kann das vor allem dann, wenn die Musiker Weltklasse sind, wie die Staatskapelle.



Wir haben im Orchester ein extrem hohes Maß an Eigenverantwortung, die jeder Einzelne empfindet. In der kommenden Spielzeit wird es wieder Begegnungen mit vielen neuen, auch jungen und aufregenden Dirigenten geben: Rafael Payare, Elim Chan, Johanna Mallwitz, Lorenzo Viotti, Giedrė Šlekytė – das ist die Generation, die nachrückt, und die werden auch in Zukunft für das Haus wichtig sein. Die Staatskapelle spielt auf einem herausragenden Niveau und wir sehen die Bestätigung durch das Publikum. Trotzdem braucht sie in Zukunft wieder einen verlässlichen Klangentwickler. Der Vorverkauf für unsere Abo-Konzerte und auch für die Opern lief so gut wie nie zuvor. Das ist nicht überall so, viele Häuser tun sich nach der Pandemie schwer, wieder Tritt zu fassen. Die Staatskapelle ist herausragend.

Womit wir beim Generalmusikdirektor wären. Gibt es schon eine Entscheidung über die Barenboim-Nachfolge?



Wir haben mit der Qualität des Orchesters den fruchtbaren Boden für eine hervorragende Lösung gelegt. Die Entscheidung treffe jedoch nicht ich, sondern der Stiftungsrat mit dem Kultursenator als Vorsitzenden, in Dialog mit meiner Nachfolgerin und der aktuellen Leitung.

Jetzt kommt Anna Netrebko, es gibt Diskussionen über die Besetzung.



Netrebko hat eindeutig Stellung bezogen und auch entsprechend gehandelt: Sie tritt nicht mehr in Russland auf. Sie wird Teil einer künstlerisch herausragenden Aufführung von Verdis „Macbeth“ sein. Wir sollten in dieser Diskussion einander gut zuhören, um den Standpunkt des anderen nachvollziehen zu können. Die Künstlerin hat jedenfalls eine faire Behandlung verdient.

Es soll auch eine Demonstration geben. Was sagen Sie dazu?



Es gilt die freie Meinungsäußerung, das respektieren wir selbstverständlich. Wir stehen dazu im Austausch mit der Polizei, denn für uns steht die Sicherheit unserer Besucher und die Sicherheit im Haus an erster Stelle. Ich hoffe, es bleibt alles friedlich und konstruktiv.

Auf welche Premieren freuen Sie sich in der letzten Spielzeit besonders?



Auf die Eröffnungspremiere „Aida“, die Barocktage mit Charpentiers „Medée“, dirigiert von Simon Rattle, „Rusalka“, inszeniert von Kornél Mundruczó, der bei uns auch die Uraufführung von „Sleepless“ inszeniert hat, den 5. und 6. Zyklus unseres neuen kompletten Rings von Richard Wagner, dieses Mal dirigiert von Philippe Jordan, auf „Chowanschtschina“, die Uraufführung von „Melancholie des Widerstands“ von Marc-André Dalbavie. Am letzten Wochenende präsentieren wir wieder „Staatsoper für alle“ mit Christian Thielemann als Dirigenten.



Gehört der Ring also nun zum Repertoire?



Ja, das hoffe ich.

Wie ist die Lage bei den Finanzen?



Wir haben jedes Jahr positiv abgeschlossen. Die Finanzen sind in hervorragendem Zustand. Trotz des außergewöhnlichen Programms übergebe ich meiner Nachfolgerin ein finanziell bestens bestelltes Haus.

Sie gehen nun nach Zürich. Gibt es da schon Pläne?



Noch gehört mein voller Fokus Berlin. Aber natürlich wird das eine oder andere vorbereitet. Vor allem steht dort auch eine Sanierung an, und ich werde, anders als an der Staatsoper, das Projekt von Anfang an mitgestalten. Es macht große Freude zu überlegen, wie ein Kulturbau der Zukunft aussehen sollte.

Sie waren ja auch in Ihrer Berliner Zeit als Pianist tätig, haben Liederabende von Michael Volle und Elīna Garanča begleitet. Werden Sie das weiterhin machen?



Für mich ist das ein Ausgleich. Obwohl ich Konzertfach Klavier studiert habe, wollte ich das nie als Hauptberuf betreiben. Es ist natürlich das pure Glück, dass ich mit solch großartigen Künstlern ab und zu musizieren darf.

Beneiden Sie die Künstler in solchen Momenten oder denken Sie, was bin ich froh, dass ich das nicht dauernd machen muss?



Ich bin voller Bewunderung. Es ist eine ungeheure Leistung. Die Künstler müssen einem enormen Druck standhalten. Der Beruf erfordert die volle Konzentration. Auf der Bühne wird die kleinste Unsicherheit sofort sichtbar.



Werden Sie als Pianist nach Berlin zurückkommen?



Als Liedbegleiter gerne.



Interview: Michael Maier