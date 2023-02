McCartney spielt bei Lied für Album der Rolling Stones mit

London -Kooperation der Giganten: Ex-Beatle Paul McCartney ist als Bassist auf dem nächsten Album der britischen Rockband Rolling Stones zu hören. Der 80-Jährige habe den Basspart für einen der Songs eingespielt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch. Stones-Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards hätten unterdessen andere Lieder gemischt. Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr sei aber entgegen anderer Berichte nicht dabei, sagte ein Stones-Sprecher.

Das Album, das noch keinen Namen hat, soll in diesem Jahr erscheinen. Auf etwa der Hälfte der Songs sei noch der 2021 verstorbene Stones-Schlagzeuger Charlie Watts zu hören, meldete PA. Die anderen Lieder seien mit Drummer Steve Jordan eingespielt worden, der seit Watts' Tod mit der Gruppe unterwegs ist.

Obwohl die Beatles und Rolling Stones als die berühmtesten britischen Bands ihrer Zeit oft als Rivalen dargestellt wurden, haben die Musiker immer wieder zusammengearbeitet. So trat Beatle John Lennon 1968 als Teil einer „Supergruppe“ namens The Dirty Mac bei der Show „Rolling Stones Rock and Roll Circus“ auf. Stones-Gründungsmitglied Brian Jones spielte im Gegenzug beim Beatles-Lied „You Know My Name (Look Up The Number)“ als Gitarrist mit. Den Song „I Wanna Be Your Man“ schrieben McCartney und John Lennon für die Stones, später nahmen ihn die Beatles auf.