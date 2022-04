Hier zeigt die Kunst, was sie (auch) kann: einen Ort transformieren. Sie tut das gerade im Berliner Norden, nur wenige Schritte vom S-Bahnhof Wilhelmsruh, im urbanen Niemandsland aus Funktionshallen, Lagerplätzen und Pendlerstraßen. Man betritt erst das denkmalgeschützte Industriegelände aus der Gründerzeit, dem der Architekt Hermann Streubel ab 1902 seine jetzige Form gab und das jetzt „Wilhelm Hallen“ heißt. Über Kopfsteinpflaster und an Klinkerbauten vorbei, die zu einem Vermeer-Dorf in Holland gehören könnten, geht es schließlich durch ein schweres Tor in die neue, 1000 Quadratmeter große Galerie von Mehdi Chouakri. Und schon steht man in allerschönster stilistischer Gegenwart. Und fühlt sich darin bestens aufgehoben.

Ekaterina Zershchikova Architekt und Bauherr: Philipp Mainzer (links) mit Mehdi Chouakri.

In geradezu weltstädtischer Balance treffen in der Halle aufeinander: das strahlend Neue und das abgerockte Alte, die Objekt gewordenen Ideen von Künstlern und die baulichen Zeugnisse einer taffen historischen Realität. Wow, was für ein Raum! Ganze 10 Meter geht es hoch bis zu den Sheddach-Fenstern der einstigen Eisengießerei, deren rußgeschwärzte Backsteinwände von offenem Feuer, Metall und körperlicher Schwerstarbeit erzählen. Davor erheben sich nun, in weichem Nordlicht, Brillux-900-weiße Stellwände mit Bildern, Möbelskulpturen und einer Radkappeninstallation des Fluxus-Ironikers John M Armleder.

Knallharter Kontrast: Das Neue biedert sich nicht an

„Die Grundidee mit Philipp war: Wir lassen die Halle wirklich, wie sie war“, sagt Mehdi Chouakri. „Keine geschlämmten Wände oder so etwas. Was neu dazukommt, erkennt man sofort als neu.“ Der Philipp, von dem der Galerist spricht, ist der Architekt Philipp Mainzer, mit dem er seit den späten 1990ern befreundet ist. Allen Designaffinen ist Mainzer eher als Gründer und Geschäftsführer der Möbelmarke E15 bekannt, aber er führt eben auch ein Architekturbüro in Frankfurt, das eine eindrucksvolle Referenzliste aufweist − von Bürogebäuden in China über Läden der Modemarke Closed in ganz Europa bis zum Hauptsitz der Gin-Brennerei Monkey 47 bei Loßburg im Schwarzwald. Bei dem ging es ebenfalls darum, historischer Funktionsarchitektur eine coole Zukunft zu geben.

Ekaterina Zershchikova Ein Normcore-Zaun für das Depot der Galerie: „Doppelstabmatten“, so heißt das verzinkte Gitter, das jeder von Sport- und Spielplätzen kennt.

Genau wie Chouakri wollte Architekt Mainzer nicht einfach nur „White Cube à la Steampunk“ spielen. Vielmehr entwickelten die beiden gemeinsam eine Interiorlandschaft, die die Geschichte des Geländes wie auch die taffe Reinickendorfer Umgebung reflektiert.

Etwa mit einem Basketball-Court aus vier Meter hohen „Doppelstabmatten“, also dem stinknormalen verzinkten Gitterzaun um Sport- oder Lagerplätze, der nun das − für alle Besucher sichtbare − Bilderlager der Galerie mitten in der Halle umschließen wird. „Das war uns wichtig: etwas ganz Normales zu finden für diesen Zaun, damit er nicht aussieht wie so ein designtes Ding“, erklärt Mainzer. Sie hätten erst an Maschendraht gedacht, aber „damit hätte die Spannung bei vier Metern Höhe nicht funktioniert“. Chouakri ergänzt: „Wir wollten immer das Einfachste nehmen. Aber das Gute, das Solide. Wie dieses Gitter.“

Der Ästhet als Bauleiter - eine Erfolgsgeschichte

Bei unserer Tour ist der als Ästhet bekannte Galerist so perfekt gekleidet wie immer (Mehdi Chouakri wäre der Mode-Influencer unser aller Träume – wenn er nur Zeit für sowas Frivoles hätte) und wirkt, als könnte er es noch nicht recht fassen, dass sein Großprojekt nun wirklich zum Gallery Weekend abgeschlossen ist. „Ich habe in den letzten Monaten meine zweite Berufung entdeckt, nämlich Bauleiter“, sagt Chouakri schmunzelnd. „Immer mit einem Lächeln, immer mit kleinem Witz für die Trockenbauer und die übrigen Gewerke.“ Aber immer sehr bestimmt, wenn es um das Fertigstellungsdatum 9. April ging.

Für das Investoren-Quartett hinter den Wilhelm Hallen – Philipp Solf, Nico Wollenberg sowie Omer Arbel und Randy Bishop von der angesagten Leuchtenmarke Bocci – ist der Galerist voll des Lobes. „Bis ich diese Räume fand, habe ich in ganz Berlin gesucht und alles erlebt: komplett verrückte Quadratmeter-Preise, hochnäsige Vermieter, 20 Prozent mehr Fläche in den Plänen als real. Hier ist es wirklich anders. Die Investoren sind offen und finden Kunst spannend. Und es geht nicht um jeden Cent.“

Ein signifikantes Extra der neuen Galerie ist das Kabinett für Studioausstellungen, das wie ein Tiny House mit Glasfront gleich am Eingang wartet. Zur Eröffnung kann man hier die 1985 verstorbene deutsch-jüdische Minimalistin Charlotte Posenenske entdecken, deren Werk aus den 1960ern in seiner empathischen Großzügigkeit als weibliche Antwort auf den Dogmatismus von Donald Judd gilt. „Posenenske war jemand, die gern schnelle Autos fuhr“, sagt Medhi Chouakri und schmunzelt. „Eine unglaubliche Person, mit einer unglaublichen Biografie. Ihrer Zeit weit voraus.“

Ekaterina Zershchikova Die Installation rechts ist John Armleders Hommage an Bier's Currywurst am Ku'damm 195. „Die servierten Currywurst mit Dom Perignon. John fand das total abartig - und cool“, sagt Galerist Chouakri.

Die kleine, der Künstlerin gewidmete Sol-LeWitt-Zeichnung von 1965, die nun im Kabinett zu bestaunen ist, ist ein gutes Beispiel für den eigentlichen Grund, warum es diese neue Berliner Kunstdestination gibt. Mehdi Chouakri: „Wir haben 1996 eröffnet, vor 25 Jahren. Man kennt uns aus Mitte oder Charlottenburg, wo die Räume viel intimer sind. Aber im Hintergrund gibt es so viel, was wir bislang nicht zeigen konnten! Wir vertreten zum Beispiel den Nachlass von Charlotte Posenenske. Wir haben nicht nur Dokumente, sondern auch Kunstwerke aus den 50er- und 60er-Jahren. Das wollen wir künftig unbedingt zeigen.“

Und dafür lohnt sich allemal die 20-minütige Fahrt vom Bahnhof Friedrichstraße mit der S1. Aber auch für diese überaus inspirierenden, absolut zeitgenössischen Kunsträume. Als Kleidungsstück wäre diese Architektur wohl ein Arbeitsoverall, ein Blaumann. Allerdings einer nach Maß.

Galerie Mehdi Chouakri in den Wilhelm Hallen, Kopenhagener Straße 60−72, 13407 Berlin-Reinickendorf, Telefon +49 30 28391 153; John M Armleder: Solid Coated, bis 23. Juli 2022.