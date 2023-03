Mehr als 100 Ausstellungen bei europäischem Fotofestival Für seine zehnte Ausgabe präsentiert das Filmfestival European Month of Photography mehr als 100 Ausstellungen in Berlin. Von Donnerstag an bis zum 31. März ... dpa

Berlin -Für seine zehnte Ausgabe präsentiert das Filmfestival European Month of Photography mehr als 100 Ausstellungen in Berlin. Von Donnerstag an bis zum 31. März sind dabei die Arbeiten von gut 500 beteiligten Fotografinnen und Fotografen zu sehen. Mit dem Leitmotiv „Touch“ sollen nach Angaben vom Mittwoch Themen wie Nähe und Distanz, technische und künstlerische Innovation, Klimawandel und Energiekrise oder die Zukunft fotografischer Archive aufgegriffen werden. Auch um den Ukraine-Konflikt geht es in Ausstellungen.