Mein Ex-Freund hat mich blockiert: Wie kann ich damit umgehen?

Dario, 34 Jahre: Mein Exfreund und ich hatten eine eher kurze, aber sehr intensive Fernbeziehung. Wir sind im zweiwöchigen Wechsel bei ihm in Schweden oder bei mir in Deutschland gewesen, sind auch viel zusammen verreist, haben uns aber von Anfang an auch oft gestritten. Als ich dann das letzte Mal bei ihm war, hat er mit mir Schluss gemacht – eigentlich auf eine faire Weise, aber die Gründe konnte ich nicht richtig nachvollziehen. Als ich ein paar Tage später mit ihm telefonieren wollte, damit ich Klarheit bekommen und damit abschließen kann, hat sich per WhatsApp wieder ein Streit ergeben. Nach ein paar Minuten hat mich mein Exfreund auf allen Kanälen blockiert, obwohl ich im Gegensatz zu ihm im Streit ganz ruhig geblieben war. Wie soll ich nun mit der Gewissheit klarkommen, dass ich nie Antworten auf meine Fragen bekommen werde – und mit dem Gefühl, dass die gemeinsamen Monate meinem Ex offenbar nichts bedeutet haben?

Hallo Dario,

Sie berichten von einer sehr intensiven, aber auch explosiven Liebesgeschichte, und so wie diese begonnen hat, scheint sie nun auch zu enden. Das ist wirklich sehr schade, und ich kann mir vorstellen, dass sich die Aussicht für Sie sehr unbefriedigend anfühlt, vielleicht nie Antworten auf all die Fragen zu erhalten, die gerade in Ihrem Kopf kreisen. Ich frage mich, woran Sie erkennen, dass die gemeinsame Zeit Ihrem Exfreund tatsächlich nichts bedeutet? Dass er so heftig auf Sie reagiert, könnte man auch gegenteilig deuten.

Mein Vorschlag an Sie wäre, die Perspektive etwas zu wechseln und den Blick mehr darauf zu richten, welche guten Gründe es für Sie eigentlich geben könnte, an dieser Beziehung nicht mehr länger festzuhalten. Sie schreiben von heftigen Konflikten, schon von Beginn Ihrer Beziehung an. Haben Sie sich damit denn wohlgefühlt, wozu dienten diese Auseinandersetzungen? Ich stelle diese Frage, weil es durchaus Menschen gibt, für die das eine Form ist, ihre Gefühle füreinander zu zeigen: Ich habe dir viel zu sagen und mir ist es wichtig, dass du mich verstehst. Es gibt auch Dynamiken, in der eine Person erst im Streit Gefühlsregungen im Gegenüber erkennen kann und sonst in einer scheinbaren Gefühlsarmut des Partners oder der Partnerin verkümmert. Und so gibt es noch viele andere gute und weniger gute Gründe für Streitigkeiten in Beziehungen – und die meisten sind völlig harmlos und müssen nicht mit übertriebener Sorge betrachtet werden.

Bei Streits geht es häufig um Macht

Hellhörig werde ich unter anderem, wenn Paare behaupten, sich nie zu streiten (Wie gehen sie mit ihrer Unterschiedlichkeit stattdessen um? Sind sie in der Lage diese auszudiskutieren, Kompromisse zu finden, oder diese anzuerkennen?) und wenn Paare angeben, sich von Beginn der Beziehung an heftig zu streiten. Worum ging es in Ihren Konflikten? Nicht selten geht es um Macht. So wie du gerade bist, so möchte ich dich nicht, sei bitte anders. Bei mir entsteht häufiger der Eindruck, es gibt in diesen Konstellationen weniger die Möglichkeit, die andere Person sie selbst sein lassen zu können.

Vieles, was anders ist, wird als bedrohlich oder als Angriff gewertet und weniger mit einer gewissen Neugierde betrachtet. Also zum Beispiel: Ach so, so denkst du … so gehst du damit um, das ist interessant … weshalb ist das so bei dir? Stattdessen entstehen Kämpfe um die Deutungshoheit darüber, was richtig und was falsch ist. Erkennen Sie sich vielleicht etwas in dieser Dynamik wieder? Sie können aus dieser Beziehung eine Menge über sich selbst lernen, dafür benötigen Sie nicht unbedingt Ihren Exfreund. Sprechen Sie mit Freunden oder Freundinnen über das, was Ihnen geschehen ist, und manchmal kann es auch helfen, mit einer neutralen Person zu sprechen, zum Beispiel in Form einer Beratung, und das Erlebte mit dieser zu reflektieren.