Tina, 29: Ich habe den Eindruck, dass mein Freund nicht so schlau ist, wie ich mir das gerne wünschen würde. Ich glaube, ich bin intelligenter als er. Ist es komisch, dass ich deswegen an der Beziehung zweifle?

Liebe Tina, das kommt jetzt öfter vor, dass die Frauen intelligenter, besser gebildet und wortgewandter sind, bessere Jobs haben und auch finanziell besser dastehen als ihre Männer. Als ich Kind war, in den 60ern des letzten Jahrhunderts in Westberlin, war es für die Frauen noch angesagt, eine „gute Partie“ zu machen. Das heißt, sie sollten „nach oben“ heiraten. Die Krankenschwester eben den Chefarzt und die Sekretärin mindestens den Abteilungsleiter. Die Männer waren bestrebt, in der sozialen Hierarchie möglichst weit nach oben zu kommen.

In einigen Regionen der Welt haben die besseren Jäger heute immer noch die besseren Chancen bei den angesagten Frauen des Stammes. Es gab Rollenbilder: Der Mann war der Versorger, er stellte den äußeren Rahmen zur Verfügung, in dem die Frau in Sicherheit Kinder bekommen und diese und den Mann versorgen konnte.

Bei uns zu Hause lebte auch noch die Oma mit. Mit dem zum Glück zunehmenden Selbstbewusstsein der Frauen und ihrer damit einhergehenden finanziellen Unabhängigkeit wurden diese Rollen unnötig. Jetzt kann auch die Chefärztin den Pfleger heiraten. Die Frage ist, ob es in dir doch noch ein kleines Relikt aus dieser Zeit gibt, in der wir Männer immer „die Besseren“ sein mussten. Diese Dinge brauchen doch oft länger als eine Generation, um ihre unbewusste Macht endlich zu verlieren. Sie wirken dann noch als nur intellektuell schon erkannte und überkommene Normen in den kleinen Gedanken und Wünschen des Lebens weiter.

So, wie du es beschreibst, scheint dein Partner nicht wirklich dumm zu sein, sondern eben nur „nicht ganz so schlau“. Darf dein Partner es einfach hier und da nicht so bringen? Liebst du ihn ansonsten ausreichend? Könnt ihr euch zuhören und versucht ihr, euch in der Tiefe zu erkennen? Mit 29 Jahren stehst du an der Schwelle, dich familiär niederzulassen. Wie sieht dein Lebensplan für die nächsten zehn Jahre aus? Deine Zweifel an der Beziehung können auch daher rühren, dass du anfängst, genau zu schauen, ob das ein Partner für die nächste Lebensphase sein kann. Da ist die Schläue sicher ein Faktor, aber eventuell auch nur ein vorgeschobener, weil gut sichtbarer Punkt. Ich schlage dir vor, das Gesamte zu betrachten. Stell dir vor, du wärest 80 Jahre alt und würdest von dort auf dich zurückblicken, was würdest du dir raten?

