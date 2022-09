Mein Freund will nicht über Beziehungsprobleme sprechen

Sie fragen, unser Mann für die Liebe antwortet. Diesmal: Was tun, wenn der Partner sich in Streitgesprächen verschließt?

Was kann man tun, wenn der Partner nicht reden will.

Freya, 43: Lieber Herr Lenné, mir fällt auf, dass Sie bei allen möglichen Probleme dazu raten, man solle das Gespräch suchen. Mein Freund hat aber nicht die geringste Lust auf Beziehungsgespräche, er lässt mich jedes Mal auflaufen und versucht stattdessen, alles auszusitzen. Was macht man in so einem Fall?

Liebe Freya, ja, wie bringe ich meinen Partner dazu, mit mir über für mich wichtige Dinge zu sprechen? Viele Versuche münden in eine klassische Streit-Eskalation. Sie will etwa Wichtiges besprechen, er mag nicht so recht. Sie wird etwas eindringlich, er mag noch weniger. Sie wird heftiger, er zieht die Augenbauen hoch, wird kälter. Jetzt steigt die Kurve steil an: Je eindringlicher sie wird, desto mehr verwandelt er sich in eine Teflon-Pfanne. Nichts bleibt mehr an ihm haften. Am Ende fühlt sie sich allein gelassen und ist entsetzt über so viel Ignoranz – und er fühlt sich unverstanden und für etwas bestraft, dass er gar nicht getan hat. Beide benehmen sich fast so, als ob es um Leben und Tod ginge und nicht nur um eine Absprache oder etwas Nähe. Würden die beiden eine Stunde später ein Video des Geschehenen sehen, würden sie sich wahrscheinlich schämen.

Die Rückkehr in Verhaltensmuster aus der Kindheit

So wie in dem Video will man nicht sein. Wie kommt es, dass zwei erwachsene Menschen, die wahrscheinlich im Beruf oder mit Freunden viele Dinge gut besprechen können, sich so voreinander verschließen und bekriegen? Ein Teil der Antwort ist: Weil sie sich lieben. Ein anderer: Es geht um das grundsätzliche Vertrauen in den anderen, dass er mich ernst nimmt und ihm mein Glück auch wichtig ist. Es bildet sich in den ersten Lebensjahren in unseren ersten großen Liebesbeziehungen mit unseren Eltern. Ist dieses Vertrauen eingeschränkt, geraten wir in die Kindheitsmuster, mit denen wir versucht haben, einigermaßen mit der Situation zurechtzukommen. In diesem seelischen Bereich gibt es nur Kämpfen, Flüchten oder Totstellen. Die Fähigkeiten des Nachdenkens und des Perspektivwechsels stehen nicht zur Verfügung. Es ist wie eine Einbahnstraße in eine Sackgasse.

Wenn dein Freund dich auflaufen lässt, dann vielleicht deshalb, weil er sich nicht vorstellen kann, dass das Gespräch für ihn sinnvoll ist. Er fürchtet, er soll einfach nur irgendetwas zugeben, anders machen oder sein lassen. Er kann sich nicht vorstellen, dass du in der Tiefe an seiner ganz persönliche Art zu leben interessiert bist. Er stellt sich tot. So müsst ihr wahrscheinlich erst einmal über das Miteinander-Sprechen sprechen. Wie müsste es sein, damit beide darin vorkommen und es gerne machen?